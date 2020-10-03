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≡ Девять акимов подали в отставку из-за осужденных подчиненных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40020
Девять акимов подали в отставку из-за осужденных подчиненных
Отправлено: 03.10.20 - 21:25
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За 9 месяцев в рамках нормы ответственности руководителей за коррупцию непосредственных подчиненных в отставку подали девять акимов. Двух акимов не отпустили с должностей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7881
Re: Девять акимов подали в отставку из-за осужденных подчиненных
Отправлено: 03.10.20 - 21:25
#1
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Тема не раскрыта полностью. Любопытно, чем эти уважаемые товарищи занимаются сейчас, пошли на повышение или руководят в других районах/областях.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
667
Re: Девять акимов подали в отставку из-за осужденных подчиненных
Отправлено: 03.10.20 - 21:49
#2
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Что закончится раньше?
Акимы?
Или коррупционеры? Из-за которых увольняют Акимов?
:oops:
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