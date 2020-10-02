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≡ Экскурсию по СИЗО провели в Костанае в честь 129-летия этого учреждения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40019
Экскурсию по СИЗО провели в Костанае в честь 129-летия этого учреждения
Отправлено: 02.10.20 - 20:16
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Для бывших начальников СИЗО обход административных зданий и режимных корпусов стал источником воспоминаний, для журналистов - возможностью заглянуть в совсем другой мир, в котором уже побывали герои многих наших публикаций.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13194
Re: Экскурсию по СИЗО провели в Костанае в честь 129-летия этого...
Отправлено: 02.10.20 - 20:16
#1
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Цитата:
- Они у нас питаются хорошо, - заверила заведующая столовой Гульнар НУРУШЕВА. - Например, три раза в неделю едят рыбу, также мы обеспечиваем овощами, фруктами и соками. Меню обновляется каждый месяц. У заключенных трехразовое питание: каждый день в меню есть мясо и яблоки. То есть, созданы все условия. Бывают и просьбы от заключенных, но редко - в основном, если они больны или у них аллергическая реакция на определенные продукты. Мы стараемся все это учитывать.

Источник:

Цитата:
Есть в СИЗО и небольшая библиотека, на полках надписи «Художественная литература», «Жизнь великих людей»... Библиотекарь Нуржамал КУЛЬПИИСОВА работает здесь уже 9 лет. Книги заключенным раздает каждый день.

Источник:


В конце прям не хватает "Добро пожаловать к нам!" ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
666
Re: Экскурсию по СИЗО провели в Костанае в честь 129-летия этого...
Отправлено: 02.10.20 - 22:25
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Например, три раза в неделю едят рыбу, также мы обеспечиваем овощами, фруктами и соками. Меню обновляется каждый месяц. У заключенных трехразовое питание: каждый день в меню есть мясо и яблоки. То есть, созданы все условия. Бывают и просьбы от заключенных, но редко - в основном, если они больны или у них аллергическая реакция на определенные продукты. Мы стараемся все это учитывать.

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8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20176
Re: Экскурсию по СИЗО провели в Костанае в честь 129-летия этого...
Отправлено: 03.10.20 - 19:21
#3
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Цитата:
Coopidon:
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Жаль, что без салюта, обошлось... :lol:
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