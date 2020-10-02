- Они у нас питаются хорошо, - заверила заведующая столовой Гульнар НУРУШЕВА. - Например, три раза в неделю едят рыбу, также мы обеспечиваем овощами, фруктами и соками. Меню обновляется каждый месяц. У заключенных трехразовое питание: каждый день в меню есть мясо и яблоки. То есть, созданы все условия. Бывают и просьбы от заключенных, но редко - в основном, если они больны или у них аллергическая реакция на определенные продукты. Мы стараемся все это учитывать.Источник: