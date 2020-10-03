Отправлено: - 19:06

сайлау курманов:

Если бы не знал умершего, надо бы заклеймить сотрудников лагеря, но там такой тип, кажется все вздохнули...

Цитата:А что, Сайлау, надо бы таких убивать? Или он от болезни - умер?...