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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:14
Цитата:
Да было бы чем? Страна без нефти и газа (практически) не только своим, но и беженцам жить даёт.
А вот по ссылке, как раз бы в ссылку и сослать по идее.
abaika95:
своей страной займитесь сначала
своей страной займитесь сначала
Да было бы чем? Страна без нефти и газа (практически) не только своим, но и беженцам жить даёт.
А вот по ссылке, как раз бы в ссылку и сослать по идее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:15
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:29
Цитата:
Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина. А я такой же форумчанин, свободный в своих мыслях, и указывать мне не надо. Не люблю, когда мне указывают. Просто надоело смотреть, как вы обсасываете каждое предложение, написанное на форуме. Как куриные косточки какие-то. Без вашего комментария не обходится практически ни один пост. Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите. И, кстати, спасибо тем форумчанам, которые продолжают с вами пикироваться.
abaika95:
Ну вы то куда?
Ну вы то куда?
Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина. А я такой же форумчанин, свободный в своих мыслях, и указывать мне не надо. Не люблю, когда мне указывают. Просто надоело смотреть, как вы обсасываете каждое предложение, написанное на форуме. Как куриные косточки какие-то. Без вашего комментария не обходится практически ни один пост. Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите. И, кстати, спасибо тем форумчанам, которые продолжают с вами пикироваться.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 01:12
Цитата-/было бы чем? Страна без нефти и газа (практически) не только своим, но и беженцам жить даёт.А вот по ссылке, как раз бы в ссылку и сослать по идее./
Очень интересно вступить с вами в дисскусию по этому поводу)
Цитата-/Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина/
Цитата-/Без вашего комментария не обходится практически ни один пост. Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите./
Хамить "козла" никто не заставлял......
Цитата из к/ф "Бригада" 2 серия
[Исправлено: abaika95, 03.10.2020 - 01:20]
Очень интересно вступить с вами в дисскусию по этому поводу)
Цитата-/Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина/
Цитата-/Без вашего комментария не обходится практически ни один пост. Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите./
Хамить "козла" никто не заставлял......
Цитата из к/ф "Бригада" 2 серия
[Исправлено: abaika95, 03.10.2020 - 01:20]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 08:56
Цитата:
У меня собственно ВСЁ!
abaika95:
Очень интересно вступить с вами в дисскусию по этому поводу)
Очень интересно вступить с вами в дисскусию по этому поводу)
У меня собственно ВСЁ!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 08:57
Цитата:
Не ожидал.
Козлов я:
Не ожидал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2035
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 11:19
Цитата:
Верно подмечено!
Думаю и остальным не стоит ввязываться!
Козлов я:
Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите.
Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите.
Верно подмечено!
Думаю и остальным не стоит ввязываться!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20171
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 13:09
Цитата:
Ты, как всегда - правА...
таноми52:
не стоит ввязываться!
не стоит ввязываться!
Ты, как всегда - правА...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 14:42
Цитата-/Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите./
А непосредственно до меня тут прям писали миллионы людей а потом испарились?) И грязь которую разводили тут серые волчки и ненаши землячки вам была ближе по душе?) Чтож тогда привыкате что нет на форуме ни у кого монополии на грязь, подколы и разнообразные мнения) а люди новые придут на форум не беспокойтесь,местные придут) а старики уже засиделись.....(и я сейчас не про правительство там временщики)
А непосредственно до меня тут прям писали миллионы людей а потом испарились?) И грязь которую разводили тут серые волчки и ненаши землячки вам была ближе по душе?) Чтож тогда привыкате что нет на форуме ни у кого монополии на грязь, подколы и разнообразные мнения) а люди новые придут на форум не беспокойтесь,местные придут) а старики уже засиделись.....(и я сейчас не про правительство там временщики)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 14:46
Цитата-/Ну вы то куда?/
/Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина. /
Ну я вот всё ждал, что вы хоть заметите от чего я вам написал "ну вы то куда"? Нет вас понесло дальше как ни в чем не бывало лить свой поток мысли) ну раз так то
Хамить "козла" никто не заставлял....это ещё раз вам цитата из 2 серии "бригады" подумайте на досуге прежде чем начинать диспуты)
/Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина. /
Ну я вот всё ждал, что вы хоть заметите от чего я вам написал "ну вы то куда"? Нет вас понесло дальше как ни в чем не бывало лить свой поток мысли) ну раз так то
Хамить "козла" никто не заставлял....это ещё раз вам цитата из 2 серии "бригады" подумайте на досуге прежде чем начинать диспуты)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 15:39
Все живые, и то хорошо.
Жизнь продолжается.
Жизнь продолжается.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 15:53
С 30 лет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 16:46
Цитата:
Даже и не думал. Начинать диспуты. Кредо. Я вам открыто сказал, что думаю о вашей деятельности на форуме. Как вы будете потом с этим жить- ваши проблемы.
abaika95:
подумайте на досуге прежде чем начинать диспуты)
подумайте на досуге прежде чем начинать диспуты)
Даже и не думал. Начинать диспуты. Кредо. Я вам открыто сказал, что думаю о вашей деятельности на форуме. Как вы будете потом с этим жить- ваши проблемы.
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