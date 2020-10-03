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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:14
#13021
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Цитата:
abaika95:
своей страной займитесь сначала

Да было бы чем? Страна без нефти и газа (практически) не только своим, но и беженцам жить даёт.
А вот по ссылке, как раз бы в ссылку и сослать по идее.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:15
#13022
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:29
#13023
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Цитата:
abaika95:
Ну вы то куда?

Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина. А я такой же форумчанин, свободный в своих мыслях, и указывать мне не надо. Не люблю, когда мне указывают. Просто надоело смотреть, как вы обсасываете каждое предложение, написанное на форуме. Как куриные косточки какие-то. Без вашего комментария не обходится практически ни один пост. Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите. И, кстати, спасибо тем форумчанам, которые продолжают с вами пикироваться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5262
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 01:12
#13024
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Цитата-/было бы чем? Страна без нефти и газа (практически) не только своим, но и беженцам жить даёт.А вот по ссылке, как раз бы в ссылку и сослать по идее./


Очень интересно вступить с вами в дисскусию по этому поводу)



Цитата-/Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина/


Цитата-/Без вашего комментария не обходится практически ни один пост. Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите./




Хамить "козла" никто не заставлял......

Цитата из к/ф "Бригада" 2 серия

[Исправлено: abaika95, 03.10.2020 - 01:20]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 08:56
#13025
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Цитата:
abaika95:
Очень интересно вступить с вами в дисскусию по этому поводу)

У меня собственно ВСЁ! :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5702
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 08:57
#13026
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Цитата:
Козлов я:

Не ожидал. 8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2035
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 11:19
#13027
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Цитата:
Козлов я:
Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите.



Верно подмечено!
Думаю и остальным не стоит ввязываться!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20171
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 13:09
#13028
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Цитата:
таноми52:
не стоит ввязываться!

Ты, как всегда - правА... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5262
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 14:42
#13029
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Цитата-/Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите./




А непосредственно до меня тут прям писали миллионы людей а потом испарились?) И грязь которую разводили тут серые волчки и ненаши землячки вам была ближе по душе?) Чтож тогда привыкате что нет на форуме ни у кого монополии на грязь, подколы и разнообразные мнения) а люди новые придут на форум не беспокойтесь,местные придут) а старики уже засиделись.....(и я сейчас не про правительство там временщики)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5262
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 14:46
#13030
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Цитата-/Ну вы то куда?/

/Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина. /



Ну я вот всё ждал, что вы хоть заметите от чего я вам написал "ну вы то куда"? Нет вас понесло дальше как ни в чем не бывало лить свой поток мысли) ну раз так то


Хамить "козла" никто не заставлял....это ещё раз вам цитата из 2 серии "бригады" подумайте на досуге прежде чем начинать диспуты)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 15:39
#13031
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Все живые, и то хорошо.
Жизнь продолжается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 15:53
#13032
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С 30 лет.
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