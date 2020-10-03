Отправлено: - 00:29

abaika95:

Ну вы то куда?

Цитата:Вы немного забываетесь. Это не ваша вотчина. А я такой же форумчанин, свободный в своих мыслях, и указывать мне не надо. Не люблю, когда мне указывают. Просто надоело смотреть, как вы обсасываете каждое предложение, написанное на форуме. Как куриные косточки какие-то. Без вашего комментария не обходится практически ни один пост. Осмелюсь сказать, что это многим не нравится и поэтому на форуме пишет ограниченное количество лиц, чтобы не ввязываться в эту вашу грязь, которую вы разводите. И, кстати, спасибо тем форумчанам, которые продолжают с вами пикироваться.