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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:49
Цитата-/Колитесь, че за новость будет сегодня в 3 часа?))/
Не выставили)
Цитата-/Абайка молчит, скучно тут ему, ушел наверное по своим популярным пабликам. Инфу для народных новостей ищет)/
Дело проще
Я пиво пью)
И на форуме скучно)
Скумбрия действительно отвратная пошла
Не выставили)
Цитата-/Абайка молчит, скучно тут ему, ушел наверное по своим популярным пабликам. Инфу для народных новостей ищет)/
Дело проще
Я пиво пью)
И на форуме скучно)
Скумбрия действительно отвратная пошла
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:51
Цитата:
Цитата:
Все ясно. Расходимся по домам, кина не будет)
abaika95:
Не выставили)
Не выставили)
Цитата:
abaika95:
И на форуме скучно)
И на форуме скучно)
Все ясно. Расходимся по домам, кина не будет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20169
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:55
Цитата:
Кинщик - пьяный. Будут танцы,
через - радиёлу...
maxsaf:
кина не будет)
кина не будет)
Кинщик - пьяный. Будут танцы,
через - радиёлу...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5700
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:57
Цитата:
А тут ещё трезвые есть?
drakon:
Кинщик - пьяный.
Кинщик - пьяный.
А тут ещё трезвые есть?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:03
Ну что сказать, в эфире три земляка.
Америка, Германия.
В окне огромная луна. Красная.
Пока больше сказать нечего.
Америка, Германия.
В окне огромная луна. Красная.
Пока больше сказать нечего.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:06
Блин, Канада, же Канада.забыл.
Я по книжкам про Канаду почти жил там.
Я по книжкам про Канаду почти жил там.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:07
Мои фанаты из Германии и Канады смотрю занервничали)
Хорошо вот темы на выбор для обсуждения которые пропустили на НГ
1) таксисты ошиблись,Архимед не ушёл?
2) армяне и азербайджанцы у кого шашлык вкуснее?
3) выборы в США кого выберут российские кремблеботы?
4) Навальный обвинил Путина что тот лично отдал приказ его травануть
5)макрон заподозрил Путина в лжи по телефоному разговору
Хорошо вот темы на выбор для обсуждения которые пропустили на НГ
1) таксисты ошиблись,Архимед не ушёл?
2) армяне и азербайджанцы у кого шашлык вкуснее?
3) выборы в США кого выберут российские кремблеботы?
4) Навальный обвинил Путина что тот лично отдал приказ его травануть
5)макрон заподозрил Путина в лжи по телефоному разговору
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:14
Цитата:
Иди порыгай за угол, и жизнь наладится.
Палец в рот поглубще только.
abaika95:
Дело проще Я пиво пью) И на форуме скучно) Скумбрия действительно отвратная пошла
Дело проще Я пиво пью) И на форуме скучно) Скумбрия действительно отвратная пошла
Иди порыгай за угол, и жизнь наладится.
Палец в рот поглубще только.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5700
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:15
Цитата:
А про дворцы и виллы власть имущих, не желаете? Как было в США, в СССР, как есть сейчас?
abaika95:
А про дворцы и виллы власть имущих, не желаете? Как было в США, в СССР, как есть сейчас?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:38
Цитата:
В этот раз другую страну наверное обвинят во вмешательстве в выборы) Премьеру фильма одного назначили прям перед выборами, как они там после этого выбирать будут - не понятно))
abaika95:
3) выборы в США кого выберут российские кремблеботы?
3) выборы в США кого выберут российские кремблеботы?
В этот раз другую страну наверное обвинят во вмешательстве в выборы) Премьеру фильма одного назначили прям перед выборами, как они там после этого выбирать будут - не понятно))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:39
Цитата:
Не фанаты, не льстите себе)
abaika95:
Мои фанаты из Германии и Канады смотрю занервничали)
Мои фанаты из Германии и Канады смотрю занервничали)
Не фанаты, не льстите себе)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5700
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1809
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:07
Цитата:
Из этой фразы вижу три ключевых момента.
1. Цитата:
2. Цитата:
3. Цитата:
abaika95:
Хорошо вот темы на выбор для обсуждения которые пропустили на НГ
Хорошо вот темы на выбор для обсуждения которые пропустили на НГ
Из этой фразы вижу три ключевых момента.
1. Цитата:
abaika95:Хорошо- Ладно,мол, я снизойду и разрешу.
2. Цитата:
abaika95:вот темы на выбор для обсуждения- Нам (всему форуму) ставят рамки, в которых мы сейчас должны действовать. Прыжок-попытка к бегству.Конвой будет стрелять без предупреждения.
3. Цитата:
abaika95:которые пропустили на НГ- Ай-яй-яй! Админы и модеры изволили пропустить то,что хотели услышать бабайки и их за это ткнули. Я бы на месте админов этого не потерпел.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:08
Цитата-/Иди порыгай за угол, и жизнь наладится.Палец в рот поглубще только/
Отвратная скумбрия не вызвала у меня рвотных позывов,поэтому я пошел ещё и водки взял) авось до твоего района дойду)
Цитата-/А про дворцы и виллы власть имущих, не желаете? Как было в США, в СССР, как есть сейчас?/
No проблем.что раньше что сейчас что в США виллами владели нувориши
вы этим себя палите
Я то могу меняться а вы нет)
Цитата-/) Премьеру фильма одного назначили прям перед выборами, как они там после этого выбирать будут - не понятно)))
Там политтехнологии поставлены так резко и глубоко что никто и не возмущается,пора последовать,примеру США как нас учат разные полит активисты) перейдем на пропаганду по СШСки?
Цитата-/Не фанаты, не льстите себе)/
Хорошо,хорошо,верю)
Цитата-/Ну что же вы, давайте начинайте. Оставлютут/
Прошел по ссылке,вор на воре и вором погоняет,без проблем я так и считаю ) но когда мне это скидывает мигрант от этого становится смешнее) без обид но это так) своей страной займитесь сначала)
Отвратная скумбрия не вызвала у меня рвотных позывов,поэтому я пошел ещё и водки взял) авось до твоего района дойду)
Цитата-/А про дворцы и виллы власть имущих, не желаете? Как было в США, в СССР, как есть сейчас?/
No проблем.что раньше что сейчас что в США виллами владели нувориши
вы этим себя палите
Я то могу меняться а вы нет)
Цитата-/) Премьеру фильма одного назначили прям перед выборами, как они там после этого выбирать будут - не понятно)))
Там политтехнологии поставлены так резко и глубоко что никто и не возмущается,пора последовать,примеру США как нас учат разные полит активисты) перейдем на пропаганду по СШСки?
Цитата-/Не фанаты, не льстите себе)/
Хорошо,хорошо,верю)
Цитата-/Ну что же вы, давайте начинайте. Оставлютут/
Прошел по ссылке,вор на воре и вором погоняет,без проблем я так и считаю ) но когда мне это скидывает мигрант от этого становится смешнее) без обид но это так) своей страной займитесь сначала)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:11
Цитата-/Админы и модеры изволили пропустить то,что хотели услышать бабайки/
Ну вы то куда?) Я до такого не опускался в общении с вами, а вы?....) Ладно отдыхайте тогда)
Ну вы то куда?) Я до такого не опускался в общении с вами, а вы?....) Ладно отдыхайте тогда)
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