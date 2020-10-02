Отправлено: - 00:07

abaika95:

Хорошо вот темы на выбор для обсуждения которые пропустили на НГ

abaika95:Хорошо

abaika95:вот темы на выбор для обсуждения

abaika95:которые пропустили на НГ

Цитата:Из этой фразы вижу три ключевых момента.1. Цитата:- Ладно,мол, я снизойду и разрешу.2. Цитата:- Нам (всему форуму) ставят рамки, в которых мы сейчас должны действовать. Прыжок-попытка к бегству.Конвой будет стрелять без предупреждения.3. Цитата:- Ай-яй-яй! Админы и модеры изволили пропустить то,что хотели услышать бабайки и их за это ткнули. Я бы на месте админов этого не потерпел.