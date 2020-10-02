Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+5°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • З, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 868 из 869«1...866867868869»
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5258
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:49
#13006
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Колитесь, че за новость будет сегодня в 3 часа?))/



Не выставили)


Цитата-/Абайка молчит, скучно тут ему, ушел наверное по своим популярным пабликам. Инфу для народных новостей ищет)/



Дело проще
Я пиво пью)
И на форуме скучно)

Скумбрия действительно отвратная пошла
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7876
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:51
#13007
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не выставили)

Цитата:
abaika95:
И на форуме скучно)


Все ясно. Расходимся по домам, кина не будет)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20169
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:55
#13008
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кина не будет)

Кинщик - пьяный. Будут танцы,
через - радиёлу... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5700
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 21:57
#13009
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кинщик - пьяный.

А тут ещё трезвые есть? :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9547
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:03
#13010
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что сказать, в эфире три земляка.
Америка, Германия.
В окне огромная луна. Красная.
Пока больше сказать нечего.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9547
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:06
#13011
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, Канада, же Канада.забыл.
Я по книжкам про Канаду почти жил там.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5258
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:07
#13012
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои фанаты из Германии и Канады смотрю занервничали)

Хорошо вот темы на выбор для обсуждения которые пропустили на НГ

1) таксисты ошиблись,Архимед не ушёл?
2) армяне и азербайджанцы у кого шашлык вкуснее?
3) выборы в США кого выберут российские кремблеботы?
4) Навальный обвинил Путина что тот лично отдал приказ его травануть
5)макрон заподозрил Путина в лжи по телефоному разговору
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9547
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:14
#13013
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дело проще Я пиво пью) И на форуме скучно) Скумбрия действительно отвратная пошла


Иди порыгай за угол, и жизнь наладится.
Палец в рот поглубще только.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5700
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:15
#13014
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А про дворцы и виллы власть имущих, не желаете? Как было в США, в СССР, как есть сейчас? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7876
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:38
#13015
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
3) выборы в США кого выберут российские кремблеботы?

В этот раз другую страну наверное обвинят во вмешательстве в выборы) Премьеру фильма одного назначили прям перед выборами, как они там после этого выбирать будут - не понятно))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7876
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:39
#13016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мои фанаты из Германии и Канады смотрю занервничали)

Не фанаты, не льстите себе)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5700
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.10.20 - 22:43
#13017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хорошо вот темы на выбор

Ну что же вы, давайте начинайте. Оставлю
тут
Профайл
Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1809
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:07
#13018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хорошо вот темы на выбор для обсуждения которые пропустили на НГ

Из этой фразы вижу три ключевых момента.
1. Цитата:
abaika95:Хорошо
- Ладно,мол, я снизойду и разрешу.
2. Цитата:
abaika95:вот темы на выбор для обсуждения
- Нам (всему форуму) ставят рамки, в которых мы сейчас должны действовать. Прыжок-попытка к бегству.Конвой будет стрелять без предупреждения.
3. Цитата:
abaika95:которые пропустили на НГ
- Ай-яй-яй! Админы и модеры изволили пропустить то,что хотели услышать бабайки и их за это ткнули. Я бы на месте админов этого не потерпел.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5258
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:08
#13019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Иди порыгай за угол, и жизнь наладится.Палец в рот поглубще только/


Отвратная скумбрия не вызвала у меня рвотных позывов,поэтому я пошел ещё и водки взял) авось до твоего района дойду)




Цитата-/А про дворцы и виллы власть имущих, не желаете? Как было в США, в СССР, как есть сейчас?/



No проблем.что раньше что сейчас что в США виллами владели нувориши
вы этим себя палите
Я то могу меняться а вы нет)




Цитата-/) Премьеру фильма одного назначили прям перед выборами, как они там после этого выбирать будут - не понятно)))



Там политтехнологии поставлены так резко и глубоко что никто и не возмущается,пора последовать,примеру США как нас учат разные полит активисты) перейдем на пропаганду по СШСки?



Цитата-/Не фанаты, не льстите себе)/




Хорошо,хорошо,верю)




Цитата-/Ну что же вы, давайте начинайте. Оставлютут/


Прошел по ссылке,вор на воре и вором погоняет,без проблем я так и считаю ) но когда мне это скидывает мигрант от этого становится смешнее) без обид но это так) своей страной займитесь сначала)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5258
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.10.20 - 00:11
#13020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Админы и модеры изволили пропустить то,что хотели услышать бабайки/




Ну вы то куда?) Я до такого не опускался в общении с вами, а вы?....) Ладно отдыхайте тогда)
Профайл
Страница 868 из 869«1...866867868869»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Козлов я

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 105.51 Ko -