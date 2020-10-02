Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Экскурсию по СИЗО провели в Костанае в честь 129-летия этого учреждения
Экскурсию по СИЗО провели в Костанае в честь 129-летия этого учреждения
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать