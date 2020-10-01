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≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40016
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
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Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7876
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 20:11
#120
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Цитата:
MAN:
А когда уже скакать начнём?

Без печенюшек извне никто скакать не начнет.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
666
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 22:10
#121
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Цитата:
MAN:
А когда уже скакать начнём?

Не торопитесь!
Всему своё время. Сперва порепитируем. А Балалайка может дирижировать.
А пока можно регулярно/постоянно проводить рейды и выкладывать в интернет.
[video]http://m.youtube.com/watch?v=tQzJFE5acHQ[/video]
8-)
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