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≡ Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40016
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 14:02
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Список акимов, которые якобы "забыли заплатить налоги" на землю и имущество, появился в Сети. В пресс-службах акимов и Министерстве финансов прокомментировали ситуацию.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9543
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 14:02
#1
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ну вот,честных налогоплательщиков
выставили на посмешище.
нельзя так.

[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 14:08]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20167
Re: Список "забывших заплатить налоги" акимов появился...
Отправлено: 02.10.20 - 18:20
#2
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Цитата:
alex_60:
нельзя так.

Конечно - неззя. Ну позабыли,
парни - заплатить... :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7873
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:29
#3
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Цитата:
alex_60:
выставили на посмешище. нельзя так.

Согласен, за какие то копейки так людей опозорить. Ну отправили бы уведомление, трудно что-ли? Кто-то видимо где-то миллиард спер, а пустующее эфирное пространство этим заполнили. Несерьезно.

[Исправлено: maxsaf, 02.10.2020 - 20:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9543
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:36
#4
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Мне кстати за Рекламу уплаченные деньги вернули.
Но не автоматом. После звонка в налоговую. Через час. Появилось сторнирование.
Потом заявление в электронном виде.
Заявление в обработке. Срок возврата десять дней.

[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 20:39]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20167
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:39
#5
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Цитата:
alex_60:
Мне кстати за Рекламу уплаченные деньги вернули.

Алекс, а что ты - рекламировал?... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20167
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:41
#6
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Цитата:
maxsaf:
Ну отправили бы уведомление,

Какое уведомление. Их уже штрафовать
нужно, по всей программе... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9543
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:41
#7
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Цитата:
drakon:
а что ты - рекламировал?..


Разврат и похоть.
Нравится?
Хотел твоё фото, потом передумал.
Предьявишь ещё.

[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 20:53]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7873
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:42
#8
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Цитата:
drakon:
Алекс, а что ты - рекламировал?...

Да просто чистый ватман повесил))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20167
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:46
#9
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Цитата:
maxsaf:
Да просто чистый ватман повесил))

Не он только его в руках - держал.
И менты - докопались... :lol: ;-) :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7873
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:49
#10
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Цитата:
drakon:
Не он только его в руках - держал. И менты - докопались...

Еще и в свернутом виде)). Суровый закон о рекламе))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5694
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:56
#11
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Ну что вы все такие злые? Понять и простить. Время коронное, оно тяжёлое. Ну забыл человек, да мало ли чего? ;-)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1957
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 21:06
#12
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Цитата:
maxsaf:
Согласен, за какие то копейки так людей опозорить.

Если посмотреть задолженность с скриншота Protenge,то например у Мурата Айтенова долг дословно как указано 39 194,72 тиын, а не тенге, то получается долг в тенге 391,9472 тенге.
Действительно из-за каких то 392 тенге людей на всю страну должниками выставлять? :-o
Не знал, что казахстанские налоговики в тиынах ведут подсчёты, молодцы! Каждая тиынка на счету!

[Исправлено: Нурбанчик, 02.10.2020 - 21:08]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20167
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 21:10
#13
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Цитата:
elektron:
Ну забыл человек, да мало ли чего? ;-)

При короне,нюх - теряется.
А влт память - нет... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5694
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 21:19
#14
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Цитата:
drakon:
При короне,нюх - теряется.

Ну и пишу
Цитата:
elektron:
да мало ли чего?

Ну потерял чел обоняние, так помочь же нужно его снова приобрести. ;-)
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