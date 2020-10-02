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Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40016
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 14:02
Список акимов, которые якобы "забыли заплатить налоги" на землю и имущество, появился в Сети. В пресс-службах акимов и Министерстве финансов прокомментировали ситуацию.
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Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 14:02
ну вот,честных налогоплательщиков
выставили на посмешище.
нельзя так.
[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 14:08]
выставили на посмешище.
нельзя так.
[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 14:08]
Re: Список "забывших заплатить налоги" акимов появился...
Отправлено: 02.10.20 - 18:20
Цитата:
Конечно - неззя. Ну позабыли,
парни - заплатить...
alex_60:
нельзя так.
нельзя так.
Конечно - неззя. Ну позабыли,
парни - заплатить...
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:29
Цитата:
Согласен, за какие то копейки так людей опозорить. Ну отправили бы уведомление, трудно что-ли? Кто-то видимо где-то миллиард спер, а пустующее эфирное пространство этим заполнили. Несерьезно.
[Исправлено: maxsaf, 02.10.2020 - 20:30]
alex_60:
выставили на посмешище. нельзя так.
выставили на посмешище. нельзя так.
Согласен, за какие то копейки так людей опозорить. Ну отправили бы уведомление, трудно что-ли? Кто-то видимо где-то миллиард спер, а пустующее эфирное пространство этим заполнили. Несерьезно.
[Исправлено: maxsaf, 02.10.2020 - 20:30]
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:36
Мне кстати за Рекламу уплаченные деньги вернули.
Но не автоматом. После звонка в налоговую. Через час. Появилось сторнирование.
Потом заявление в электронном виде.
Заявление в обработке. Срок возврата десять дней.
[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 20:39]
Но не автоматом. После звонка в налоговую. Через час. Появилось сторнирование.
Потом заявление в электронном виде.
Заявление в обработке. Срок возврата десять дней.
[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 20:39]
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:39
Цитата:
Алекс, а что ты - рекламировал?...
alex_60:
Мне кстати за Рекламу уплаченные деньги вернули.
Мне кстати за Рекламу уплаченные деньги вернули.
Алекс, а что ты - рекламировал?...
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:41
Цитата:
Какое уведомление. Их уже штрафовать
нужно, по всей программе...
maxsaf:
Ну отправили бы уведомление,
Ну отправили бы уведомление,
Какое уведомление. Их уже штрафовать
нужно, по всей программе...
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:41
Цитата:
Разврат и похоть.
Нравится?
Хотел твоё фото, потом передумал.
Предьявишь ещё.
[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 20:53]
drakon:
а что ты - рекламировал?..
а что ты - рекламировал?..
Разврат и похоть.
Нравится?
Хотел твоё фото, потом передумал.
Предьявишь ещё.
[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 20:53]
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:42
Цитата:
Да просто чистый ватман повесил))
drakon:
Алекс, а что ты - рекламировал?...
Алекс, а что ты - рекламировал?...
Да просто чистый ватман повесил))
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:46
Цитата:
Не он только его в руках - держал.
И менты - докопались...
maxsaf:
Да просто чистый ватман повесил))
Да просто чистый ватман повесил))
Не он только его в руках - держал.
И менты - докопались...
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:49
Цитата:
Еще и в свернутом виде)). Суровый закон о рекламе))
drakon:
Не он только его в руках - держал. И менты - докопались...
Не он только его в руках - держал. И менты - докопались...
Еще и в свернутом виде)). Суровый закон о рекламе))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5694
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 20:56
Ну что вы все такие злые? Понять и простить. Время коронное, оно тяжёлое. Ну забыл человек, да мало ли чего?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 1957
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 21:06
Цитата:
Если посмотреть задолженность с скриншота Protenge,то например у Мурата Айтенова долг дословно как указано 39 194,72 тиын, а не тенге, то получается долг в тенге 391,9472 тенге.
Действительно из-за каких то 392 тенге людей на всю страну должниками выставлять?
Не знал, что казахстанские налоговики в тиынах ведут подсчёты, молодцы! Каждая тиынка на счету!
[Исправлено: Нурбанчик, 02.10.2020 - 21:08]
maxsaf:
Согласен, за какие то копейки так людей опозорить.
Согласен, за какие то копейки так людей опозорить.
Если посмотреть задолженность с скриншота Protenge,то например у Мурата Айтенова долг дословно как указано 39 194,72 тиын, а не тенге, то получается долг в тенге 391,9472 тенге.
Действительно из-за каких то 392 тенге людей на всю страну должниками выставлять?
Не знал, что казахстанские налоговики в тиынах ведут подсчёты, молодцы! Каждая тиынка на счету!
[Исправлено: Нурбанчик, 02.10.2020 - 21:08]
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 21:10
Цитата:
При короне,нюх - теряется.
А влт память - нет...
elektron:
Ну забыл человек, да мало ли чего?
Ну забыл человек, да мало ли чего?
При короне,нюх - теряется.
А влт память - нет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5694
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 21:19
Цитата:
Ну и пишу
Цитата:
Ну потерял чел обоняние, так помочь же нужно его снова приобрести.
drakon:
При короне,нюх - теряется.
При короне,нюх - теряется.
Ну и пишу
Цитата:
elektron:
да мало ли чего?
да мало ли чего?
Ну потерял чел обоняние, так помочь же нужно его снова приобрести.
-
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