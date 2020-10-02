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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 307 из 307«1...305306307
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9543
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 20:32
#4591
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Цитата:
drakon:
Так я деревенский или городской


В настоящее время ты деревенский.
Так как живешь в деревне Место.
Родился ты посёлке, происхождение-деревенский.
Так вроде.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20166
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 20:36
#4592
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Цитата:
alex_60:
В настоящее время ты деревенский.


В настоящее время я -Весси... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5693
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 20:54
#4593
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Цитата:
alex_60:
Родился ты посёлке,

А голубь родившийся в свинарнике, он свинья? ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9543
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 20:56
#4594
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Цитата:
elektron:

А что они люди?
Голуби, свиньи :-P

[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 20:56]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9543
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 20:58
#4595
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Цитата:
drakon:
В настоящее время я -Весси...


Не так. Ты русский немец в деревне место.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20166
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 20:59
#4596
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Цитата:
alex_60:
А что они люди? Голуби, свиньи :-P

Редко, но бывает. Что люди - становятся - свиньями... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5693
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 21:04
#4597
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Цитата:
drakon:
Что люди - становятся - свиньями...

а некоторые, голубями - прилетит всё разбросает, нао(с)рёт и улетит :lol:

[Исправлено: elektron, 02.10.2020 - 16:05]
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Страница 307 из 307«1...305306307
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