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Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40014
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
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- 2034
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 02.10.20 - 10:33
Цитата //Везде сидят переводчики которые переводят документы,сократив их за ненужностью...//
Прекрасно! Есть рабочие места, меньше безработных.
Может поэтому казахскому так плохо учат, чтобы поменьше инородцев его знали?
Прекрасно! Есть рабочие места, меньше безработных.
Может поэтому казахскому так плохо учат, чтобы поменьше инородцев его знали?
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 02.10.20 - 10:39
Цитата:
А я не то же самое сказал?)) Пряник, помните?
abaika95:
повысить зарплату тем кто и сам знает язык вполне нормальное решение
повысить зарплату тем кто и сам знает язык вполне нормальное решение
А я не то же самое сказал?)) Пряник, помните?
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:19
Цитата-/Насколько я знаю, так поступили в Канаде задолго до того, как она стала считаться цивилизованной./
Вот вам мигранту не стоит так оскорблять "коренных" цивилизованных канадцев) некрасиво) звучат так, как если бы Таджик посетовал на то что Русские при царе вели не цивилизованную по сути варварскую политику.....думаю многим бы это не понравилось)если вам конечно не плевать на чувства "коренных" канадцев)
Цитата-/Прекрасно! Есть рабочие места, меньше безработных.Может поэтому казахскому так плохо учат, чтобы поменьше инородцев его знали?/
Учить язык можно либо хотеть либо не хотеть,остальные экивоки что плохо учат это уже отговорки) у нас и английскому также учат)
Вот вам мигранту не стоит так оскорблять "коренных" цивилизованных канадцев) некрасиво) звучат так, как если бы Таджик посетовал на то что Русские при царе вели не цивилизованную по сути варварскую политику.....думаю многим бы это не понравилось)если вам конечно не плевать на чувства "коренных" канадцев)
Цитата-/Прекрасно! Есть рабочие места, меньше безработных.Может поэтому казахскому так плохо учат, чтобы поменьше инородцев его знали?/
Учить язык можно либо хотеть либо не хотеть,остальные экивоки что плохо учат это уже отговорки) у нас и английскому также учат)
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:30
Цитата:
Я так и сказал - не хотят)) Вы вроде собирались поспрашивать, почему.
Цитата:
А я и не оскорблял, Канада сама официально признала ошибки и перегибы, теперь за них расплачивается. Не повторяйте этих ошибок.
abaika95:
Учить язык можно либо хотеть либо не хотеть
Учить язык можно либо хотеть либо не хотеть
Я так и сказал - не хотят)) Вы вроде собирались поспрашивать, почему.
Цитата:
abaika95:
Вот вам мигранту не стоит так оскорблять "коренных" цивилизованных канадцев)
Вот вам мигранту не стоит так оскорблять "коренных" цивилизованных канадцев)
А я и не оскорблял, Канада сама официально признала ошибки и перегибы, теперь за них расплачивается. Не повторяйте этих ошибок.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9535
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:34
В Америке тоже провокаторы русофобы есть.
//Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать
провокационный баннер в Нью-Йорке.
Поводом для обращения стал плакат, на котором написано
«Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие»
//Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать
провокационный баннер в Нью-Йорке.
Поводом для обращения стал плакат, на котором написано
«Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие»
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:38
Цитата:
Вы казахский выучили? Если да - то как, а если нет - то почему. Абайка сам стесняется спросить.))
alex_60:
Вы казахский выучили? Если да - то как, а если нет - то почему. Абайка сам стесняется спросить.))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9535
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 12:01
Цитата:
пост 50.
maxsaf:
пост 50.
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 02.10.20 - 17:32
Цитата-/Я так и сказал - не хотят)) Вы вроде собирались поспрашивать, почему./
Как там в армии было?
Не можешь-научим
Не хочешь-заставим)
Маркс и его друг Сталин одобрить должны!
Цитата-/А я и не оскорблял, Канада сама официально признала ошибки и перегибы, теперь за них расплачивается. Не повторяйте этих ошибок/
Вот тут поподробней пжста,как признали и как расплачиваются?)
Как там в армии было?
Не можешь-научим
Не хочешь-заставим)
Маркс и его друг Сталин одобрить должны!
Цитата-/А я и не оскорблял, Канада сама официально признала ошибки и перегибы, теперь за них расплачивается. Не повторяйте этих ошибок/
Вот тут поподробней пжста,как признали и как расплачиваются?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
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- 20159
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 17:36
Цитата:
Абайка, ты в Армии - был?...
abaika95:
Как там в армии было?
Как там в армии было?
Абайка, ты в Армии - был?...
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 19:05
Цитата:
С законом разберитесь для начала, чтобы противоречий не было.
abaika95:
Не можешь-научим Не хочешь-заставим)
Не можешь-научим Не хочешь-заставим)
С законом разберитесь для начала, чтобы противоречий не было.
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 19:07
Цитата:
Им льготы какие-то дали. В детали не вдавался, но вроде им сделали лицензию на рыбалку и охоту бесплатно.
abaika95:
Вот тут поподробней пжста,как признали и как расплачиваются?)
Вот тут поподробней пжста,как признали и как расплачиваются?)
Им льготы какие-то дали. В детали не вдавался, но вроде им сделали лицензию на рыбалку и охоту бесплатно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5689
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 19:11
Цитата:
Ну действительно, осталось сокращать ЗП на 30%, а остальным армейский режим.
Одним выстрелом, двух зайцев.
Безработных не останется и все язык подтянут и 30% сами собой отпадут.
abaika95:
Не можешь-научим Не хочешь-заставим)
Не можешь-научим Не хочешь-заставим)
Ну действительно, осталось сокращать ЗП на 30%, а остальным армейский режим.
Одним выстрелом, двух зайцев.
Безработных не останется и все язык подтянут и 30% сами собой отпадут.
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