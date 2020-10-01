Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 41% влажность
  • З, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 306 из 306«1...304305306
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2810
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 03:27
#4576
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Врешь, однозначно____а ты многозначно
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 10:17
#4577
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Завтра - вернёт. Машина, её на СТО...


так ларек-автомат же за углом круглосуточный.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 10:19
#4578
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
_а ты многозначно


на те же грабли.опять. в чужой разговор.
весь лоб уже у тебя в шишаках и синяках.
нравится наверное.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2810
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 12:40
#4579
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

На чужой поток не накинешь платок. Изучайте фольклор.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20159
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 13:16
#4580
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так ларек-автомат же за углом круглосуточный.

А там, нет такого сорта - кофе... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 13:20
#4581
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А там, нет такого сорта - кофе..


ну у тебя то все сорта есть.
а она откуда знает, близко знакомы?
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20159
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 13:30
#4582
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а она откуда знает, близко знакомы?

Иногда - заходит. Пьём кофе.

Вот такой. 6 €, за пачку... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 13:42
#4583
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Машина, её на СТО..


а что ,у вас в деревне не дают
подменную машину на время ремонта.
как у нас.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20159
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 13:46
#4584
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не дают подменную машину на время ремонта. как у нас.

Дают, но ей на работу - не надо.
Вечером забрала свою... :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 13:56
#4585
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
завтра у Осси и Весси праздник, день обьединения.
30 лет.
а русские немцы к кому относятся?
или они отдельно, сами по себе?

[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 13:57]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 16:30
#4586
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в этом году Октоберфест отменили
впервые за последние 70 лет.
непорядок.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20159
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 17:30
#4587
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
непорядок.

Да, Алекс, бюджет много - потерял... :lol: :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20159
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.20 - 17:39
#4588
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
завтра у Осси и Весси праздник, день обьединения.

Цитата:
alex_60:
а русские немцы к кому относятся?

Если - территориально, я к Веси... :lol: ;-)
Профайл
Страница 306 из 306«1...304305306
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 98.41 Ko -