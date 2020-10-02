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≡ Похитили и потратили 11,5 млн тенге - руководителя и бухгалтера отдела образования осудили за коррупцию в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40014
Похитили и потратили 11,5 млн тенге - руководителя и бухгалтера отдела образования осудили за коррупцию в Костанайской области
Отправлено: 02.10.20 - 17:17
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"Они платили по указанным договорам без фактического выполнения работ, объясняя подрядчикам, что фактически работы выполнены другими людьми, не имеющими возможности официально заключить договор", - сообщили в областном суде.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
971
Re: Похитили и потратили 11,5 млн тенге - руководителя и...
Отправлено: 02.10.20 - 17:17
#1
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Чья очередь идти в отставку?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1773
Re: Похитили и потратили 11,5 млн тенге - руководителя и...
Отправлено: 02.10.20 - 17:22
#2
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по идее начальник областного управления образования теперь должен подать в отставку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5254
Re: Похитили и потратили 11,5 млн тенге - руководителя и...
Отправлено: 02.10.20 - 17:28
#3
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Цитата-/идее начальник областного управления образования теперь должен подать в отставку/


Смотря приком было совершено хищение,если при старом то он уже ушел
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20159
Re: Похитили и потратили 11,5 млн тенге - руководителя и...
Отправлено: 02.10.20 - 17:34
#4
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Да, брат, Алекс, всё воруют и воруют... 8-) :-o
Профайл
MAN
* MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
93
Re: Похитили и потратили 11,5 млн тенге - руководителя и...
Отправлено: 02.10.20 - 19:24
#5
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Вы заметили, что такие статьи уже не являются новостями. Это данность. Улыбаемся господа, улыбаемся.
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