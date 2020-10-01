Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!

Отправлено: - 11:19

Цитата-/Насколько я знаю, так поступили в Канаде задолго до того, как она стала считаться цивилизованной./







Вот вам мигранту не стоит так оскорблять "коренных" цивилизованных канадцев) некрасиво) звучат так, как если бы Таджик посетовал на то что Русские при царе вели не цивилизованную по сути варварскую политику.....думаю многим бы это не понравилось)если вам конечно не плевать на чувства "коренных" канадцев)











Цитата-/Прекрасно! Есть рабочие места, меньше безработных.Может поэтому казахскому так плохо учат, чтобы поменьше инородцев его знали?/







Учить язык можно либо хотеть либо не хотеть,остальные экивоки что плохо учат это уже отговорки) у нас и английскому также учат)