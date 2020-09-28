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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 28.09.20 - 12:18
СМОТРИМ ВИДЕО БЕЗ РЕКЛАМЫ
Когда смотрим какой-то интересный фильм или передачу на ЮТубе, то периодически появляющаяся реклама вызывает самые разные чувства. Многим это не нравится, т.к. занимает много времени. Поэтому, чтобы смотреть видео на ЮТубе без рекламы, перемотайте ролик до самого конца и затем нажмите кнопку "Повторить". После этого вся реклама в видео пропадет. Удачи!
Когда смотрим какой-то интересный фильм или передачу на ЮТубе, то периодически появляющаяся реклама вызывает самые разные чувства. Многим это не нравится, т.к. занимает много времени. Поэтому, чтобы смотреть видео на ЮТубе без рекламы, перемотайте ролик до самого конца и затем нажмите кнопку "Повторить". После этого вся реклама в видео пропадет. Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7864
Советы на каждый день
Отправлено: 28.09.20 - 12:25
Цитата:
Не так давно была открыта странная особенность - если к адресу в ютубе добавить лишнюю точку после youtube.com. то рекламы не будет, и коментариев вроде тоже.
Козлов я:
Не так давно была открыта странная особенность - если к адресу в ютубе добавить лишнюю точку после youtube.com. то рекламы не будет, и коментариев вроде тоже.
Советы на каждый день
Отправлено: 29.09.20 - 11:12
КАК ОТЛИЧИТЬ НАТУРАЛЬНОЕ КОПЧЕНИЕ ОТ "ЖИДКОГО ДЫМА"
"Жидкий дым"- это химический раствор, который часто используют производители, чтобы удешевить производство мяса и рыбы. Они просто опускают продукты в жидкий раствор и затем высушивают их. На выходе получают якобы копчености, но в коптильне они не были. Такая химия вредна для организма, ученые университета Д.Хопкинса говорят, что он провоцирует развитие рака.
КАК ОТЛИЧИТЬ РЫБУ. Для выбора "правильной" рыбы есть способ из 4-х моментов.
1 - Маслянистые разводы. Рыба, которую закоптили "дымом", имеет масляную палитру. Т.е. вы смотрите на нее и видите на кожице цветные разводы: оранжевые, синие, зеленые. А вот рыба, копченая на дровяном дыму имеет чистую матовую шкурку.
2 - Тяжелая. Если вымочить рыбу в "жидком дыме", то она наберет влагу и, соответственно, вес. Качественная продукция должна быть плотной и сухой. Если рыба у вас в руках тяжелая, значит она "химическая".
3 - Сильный копченый запах. Аромат у рыбы, обработанной "жидким дымом", похож на аромат обычной копченой рыбы, но более сильный, резкий, насыщенный. То есть он приятный на расстоянии, но если вы понюхаете, то почувствуете, что запах слишком выраженный. Рыба, копченая на дровах, будет иметь более сдержанный аромат.
4 - Мягкая. Мышечные ткани рыбы от вымачивания в химическом растворе разрушаются и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки, она просто распадается. А в середине становится кашицеобразной. Настоящая копченая рыба, даже горячим способом, при разрезании держится или распадается на большие куски, что держат форму.
Эти правила можно применять и к мясным копченостям. Что касается копченой и варено-копченой колбасы, то при натуральном копчении продукт имеет сухую и глянцевую оболочку, а аромат должен быть тонким и глубоким. А вот резкий запах будет говорить о том, что продукт долго вымачивали в "жидком дыме".
Удачи!
"Жидкий дым"- это химический раствор, который часто используют производители, чтобы удешевить производство мяса и рыбы. Они просто опускают продукты в жидкий раствор и затем высушивают их. На выходе получают якобы копчености, но в коптильне они не были. Такая химия вредна для организма, ученые университета Д.Хопкинса говорят, что он провоцирует развитие рака.
КАК ОТЛИЧИТЬ РЫБУ. Для выбора "правильной" рыбы есть способ из 4-х моментов.
1 - Маслянистые разводы. Рыба, которую закоптили "дымом", имеет масляную палитру. Т.е. вы смотрите на нее и видите на кожице цветные разводы: оранжевые, синие, зеленые. А вот рыба, копченая на дровяном дыму имеет чистую матовую шкурку.
2 - Тяжелая. Если вымочить рыбу в "жидком дыме", то она наберет влагу и, соответственно, вес. Качественная продукция должна быть плотной и сухой. Если рыба у вас в руках тяжелая, значит она "химическая".
3 - Сильный копченый запах. Аромат у рыбы, обработанной "жидким дымом", похож на аромат обычной копченой рыбы, но более сильный, резкий, насыщенный. То есть он приятный на расстоянии, но если вы понюхаете, то почувствуете, что запах слишком выраженный. Рыба, копченая на дровах, будет иметь более сдержанный аромат.
4 - Мягкая. Мышечные ткани рыбы от вымачивания в химическом растворе разрушаются и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки, она просто распадается. А в середине становится кашицеобразной. Настоящая копченая рыба, даже горячим способом, при разрезании держится или распадается на большие куски, что держат форму.
Эти правила можно применять и к мясным копченостям. Что касается копченой и варено-копченой колбасы, то при натуральном копчении продукт имеет сухую и глянцевую оболочку, а аромат должен быть тонким и глубоким. А вот резкий запах будет говорить о том, что продукт долго вымачивали в "жидком дыме".
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5252
Советы на каждый день
Отправлено: 29.09.20 - 11:25
Цитата-/химическом растворе разрушаются и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки, она просто распадается/
То-то я смотрю копчёная скумбрия последнее время как паста,какую не возьмёшь жрать невозможно,думал может технологию поменяли, горячего копчения и та не так распадалась а тут ХК и каша,тьфу
То-то я смотрю копчёная скумбрия последнее время как паста,какую не возьмёшь жрать невозможно,думал может технологию поменяли, горячего копчения и та не так распадалась а тут ХК и каша,тьфу
Советы на каждый день
Отправлено: 30.09.20 - 12:09
РАЗНЫЕ СОВЕТИКИ
Если вы собрались в путь, но у вас много вещей, а рук не хватает, то прицепите к рюкзаку ремнем чемодан на колесиках. Вы ничего не забудете, а ваша жена сразу успокоится.
Бывает, что у вас после стирки получилось много белья на просушку, а на сушилке оно не помещается. Примените другой способ размещения белья и у вас все поместится.
Если вам необходимо зажечь глубокую свечу, но вы боитесь обжечься, либо вам нужно что-то зажечь длинной спичкой, то возьмите одну длинную спагетти и подожгите ее. Горит как спичка, проверено. Правда, остается запах горелого хлеба.
Если вы фотографируете нужную вам компанию и вам хочется быть вместе с ними, то попросите кого-нибудь из них взять в руки зеркало. Ваш незабвенный образ всегда будет с ними.
Ну и советик для мужчин, которые стесняются своей лысины. Если у вас еще растут волосы по бокам головы, то еще не все потеряно. Отрастите их подлиннее, а затем завяжите их на макушке в модный "хвостик". Помолодеете лет на 30.
Удачи!
Если вы собрались в путь, но у вас много вещей, а рук не хватает, то прицепите к рюкзаку ремнем чемодан на колесиках. Вы ничего не забудете, а ваша жена сразу успокоится.
Бывает, что у вас после стирки получилось много белья на просушку, а на сушилке оно не помещается. Примените другой способ размещения белья и у вас все поместится.
Если вам необходимо зажечь глубокую свечу, но вы боитесь обжечься, либо вам нужно что-то зажечь длинной спичкой, то возьмите одну длинную спагетти и подожгите ее. Горит как спичка, проверено. Правда, остается запах горелого хлеба.
Если вы фотографируете нужную вам компанию и вам хочется быть вместе с ними, то попросите кого-нибудь из них взять в руки зеркало. Ваш незабвенный образ всегда будет с ними.
Ну и советик для мужчин, которые стесняются своей лысины. Если у вас еще растут волосы по бокам головы, то еще не все потеряно. Отрастите их подлиннее, а затем завяжите их на макушке в модный "хвостик". Помолодеете лет на 30.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5687
Советы на каждый день
Отправлено: 30.09.20 - 12:45
Советы на каждый день
Отправлено: 01.10.20 - 12:52
ТОЧИМ НОЖНИЦЫ
У всех дома есть ножницы, да и не одни. Но со временем они тупятся и что-либо ими отрезать становится проблемой. Конечно, самая лучшая заточка - это на наждачном круге и сделанная профессионалом. Но иногда такой возможности нет и приходится обходиться подручными средствами. Вот три таких способа.
1. Возьмите лист фольги. Сложите его несколько раз и порежьте ножницами на мелкие полоски.
2. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и тоже порежьте ее на мелкие полоски.
3. Возьмите толстую швейную иглу (типа "цыганской"), вставьте ее в ножницы под углом 90 градусов и пытайтесь ее порезать, дав ей прокатиться до конца ножниц. Сделайте так несколько раз.
Эти способы помогут вам в некоторой степени наточить ножницы. Удачи!
У всех дома есть ножницы, да и не одни. Но со временем они тупятся и что-либо ими отрезать становится проблемой. Конечно, самая лучшая заточка - это на наждачном круге и сделанная профессионалом. Но иногда такой возможности нет и приходится обходиться подручными средствами. Вот три таких способа.
1. Возьмите лист фольги. Сложите его несколько раз и порежьте ножницами на мелкие полоски.
2. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и тоже порежьте ее на мелкие полоски.
3. Возьмите толстую швейную иглу (типа "цыганской"), вставьте ее в ножницы под углом 90 градусов и пытайтесь ее порезать, дав ей прокатиться до конца ножниц. Сделайте так несколько раз.
Эти способы помогут вам в некоторой степени наточить ножницы. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 02.10.20 - 17:00
ЕСЛИ ВЫ НАМОЧИЛИ СМАРТФОН
Такое может случиться с каждым. Сейчас человек без телефона - потерянный человек. Его нигде не найти, как-будто не существовало. Поэтому в случае такой беды нужно, прежде всего, отключить телефон и зарыть его на несколько дней в рис. Рис очень гигроскопичен и быстро вытянет из телефона всю влагу.
Кстати, моя сестра именно так спасла свой гаджет, когда он нырнул в чашку с водой. Удачи!
Такое может случиться с каждым. Сейчас человек без телефона - потерянный человек. Его нигде не найти, как-будто не существовало. Поэтому в случае такой беды нужно, прежде всего, отключить телефон и зарыть его на несколько дней в рис. Рис очень гигроскопичен и быстро вытянет из телефона всю влагу.
Кстати, моя сестра именно так спасла свой гаджет, когда он нырнул в чашку с водой. Удачи!
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