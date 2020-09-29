Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...

Отправлено: - 02:22

Удивительная история, по крайней мере для меня.

Я конечно знал, что Казахстан - одно из самых коррумпированных и слабых государств не смотря на все потуги создать положительный имидж в виде азиад, експо и т.д.

НО что бы решения суда были ниже полномочий акима области, это конечно сюрприз.

Отсюда возникает вопрос, уж коль президент даёт такие полномочия своим ставленникам, может и спрашивать надо по полной или в противном случае для чего нам видимость правового государства?

Может быть хоть для видимости стоит устроить публичную порку или уже и это не обязательно?