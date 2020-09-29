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Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40011
Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
Отправлено: 29.09.20 - 17:40
Определение Костанайского городского суда от 1 сентября 2020 года гласит: «Приостановить строительство объекта «общежития» по адресу г. Костанай, ул. Баймагамбетова, строение 181/1. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению».
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Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 17:40
неужели серьезно надеялись что решение суда кто-то будет исполнять?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4130
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 18:07
перешагнуть решение суда и продолжать как ни в чем не бывало , надо отметить дорогое удовольствие для руководства стройкой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 539
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 19:06
Бездействие тоже преступление
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 02:22
Удивительная история, по крайней мере для меня.
Я конечно знал, что Казахстан - одно из самых коррумпированных и слабых государств не смотря на все потуги создать положительный имидж в виде азиад, експо и т.д.
НО что бы решения суда были ниже полномочий акима области, это конечно сюрприз.
Отсюда возникает вопрос, уж коль президент даёт такие полномочия своим ставленникам, может и спрашивать надо по полной или в противном случае для чего нам видимость правового государства?
Может быть хоть для видимости стоит устроить публичную порку или уже и это не обязательно?
Я конечно знал, что Казахстан - одно из самых коррумпированных и слабых государств не смотря на все потуги создать положительный имидж в виде азиад, експо и т.д.
НО что бы решения суда были ниже полномочий акима области, это конечно сюрприз.
Отсюда возникает вопрос, уж коль президент даёт такие полномочия своим ставленникам, может и спрашивать надо по полной или в противном случае для чего нам видимость правового государства?
Может быть хоть для видимости стоит устроить публичную порку или уже и это не обязательно?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 572
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 11:10
стройка нормальным темпом идет, видели недавно) молодцы! к НГ как раз сдадут в эксплуатацию)) а суд ну и пес с ним
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5252
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 14:41
Фиксируйте по максимуму,номера машин,лица работников
Стройка вопреки мнению жителей это ещё куда не шло, но вопреки решению суда это уже КЮ )
Стройка вопреки мнению жителей это ещё куда не шло, но вопреки решению суда это уже КЮ )
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 16:54
Сегодня областной суд оставил в силе определение городского суда о приостановлении строительства.
Заказчик и подрядчик пытались оспорить его в областном суде.
Заказчик и подрядчик пытались оспорить его в областном суде.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 970
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 17:12
А техника заезжает через двор жилого дома? Можно проезд перегородить или "забыть" в нём пару машин - пусть они полицию вызывают и с ними разбираются почему им не дают строить после запрета.
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 01.10.20 - 11:48
abaika95 Цитата/Стройка вопреки мнению жителей это ещё куда не шло, но вопреки решению суда это уже КЮ )
Впервые соглашусь с abaika95.
Тот самый Цитата/А техника заезжает через двор жилого дома? Можно проезд перегородить или "забыть" в нём пару машин - пусть они полицию вызывают и с ними разбираются почему им не дают строить после запрета.
У данного объекта три заезда: со стороны Баймагамбетова, Гоголя и Толстого.
Идея отличная машины поставить, об этом я слышал от активных жителей, но видимо нет среди них автолюбителей.
Впервые соглашусь с abaika95.
Тот самый Цитата/А техника заезжает через двор жилого дома? Можно проезд перегородить или "забыть" в нём пару машин - пусть они полицию вызывают и с ними разбираются почему им не дают строить после запрета.
У данного объекта три заезда: со стороны Баймагамбетова, Гоголя и Толстого.
Идея отличная машины поставить, об этом я слышал от активных жителей, но видимо нет среди них автолюбителей.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 238
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 02.10.20 - 15:29
Департамент юстиции по Костанайской области прислал в редакцию комментарий в данной публикации. Публикуем присланное сообщение
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 02.10.20 - 16:28
Очень "интересный ответ" Департамента юстиции по Костанайской области.
Жители домов убеждены в бездействии государственного судебного исполнителя.
Это еще мягко сказано.
Факты: есть доказательства ежедневного строительства- видео материалы, не говоря о том, что за этот месяц объект вырос на полтора этажа.
Единственной надёждой жителей является решительный вмешательство департамента юстиции.
А говорят, строительство прекратилось.
И ответ будет от 15 до 30 дней.
Как так?Департамент юстиции по Костанайской области должен проверять на законность действия служащих.
Странно.
Намёк понятен.
Жители домов убеждены в бездействии государственного судебного исполнителя.
Это еще мягко сказано.
Факты: есть доказательства ежедневного строительства- видео материалы, не говоря о том, что за этот месяц объект вырос на полтора этажа.
Единственной надёждой жителей является решительный вмешательство департамента юстиции.
А говорят, строительство прекратилось.
И ответ будет от 15 до 30 дней.
Как так?Департамент юстиции по Костанайской области должен проверять на законность действия служащих.
Странно.
Намёк понятен.
Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
Отправлено: 02.10.20 - 17:01
и даже репортажи по Хабару не помогли? ))
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