Отправлено: - 14:34

Началось всё летом. Приехали и сказали, что газ будут проводить, затем начали копать, проводить газ под землёй. Зачем это нужно было делать? Все знают, что под землёй в нашем районе - вода. Застройщик должен был разровнять это своё творение, но прошёл дождь и рабочих смыло как водой.