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≡ После прокладки газа остался заполненный водой ров в Костанае-2
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40011
После прокладки газа остался заполненный водой ров в Костанае-2
Отправлено: 02.10.20 - 14:34
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Началось всё летом. Приехали и сказали, что газ будут проводить, затем начали копать, проводить газ под землёй. Зачем это нужно было делать? Все знают, что под землёй в нашем районе - вода. Застройщик должен был разровнять это своё творение, но прошёл дождь и рабочих смыло как водой.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1808
Re: После прокладки газа остался заполненный водой ров в...
Отправлено: 02.10.20 - 14:34
#1
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Цитата:
Ни заехать, ни выехать никто не может. Да и ходить с трудом получается.


Профайл
Н
§ НОЧНОЙ ДОЗОР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
8
Re: После прокладки газа остался заполненный водой ров в...
Отправлено: 02.10.20 - 14:36
#2
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инженерная мысль гениальна - рванет так рванет. А завтра на этой улице начнут делать канализацию.
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