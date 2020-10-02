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≡ Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40011
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 14:02
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Список акимов, которые якобы "забыли заплатить налоги" на землю и имущество, появился в Сети. В пресс-службах акимов и Министерстве финансов прокомментировали ситуацию.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9534
Список "забывших заплатить налоги" акимов появился в Сети
Отправлено: 02.10.20 - 14:02
#1
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ну вот,честных налогоплательщиков
выставили на посмешище.
нельзя так.

[Исправлено: alex_60, 02.10.2020 - 14:08]
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