Отправлено: - 13:44

Гриня:

Давно улицу майлина отремонтировали? Перекопали перекресток с пушкина. Кто езди там? Отлично восстановили дорожное покрытие? Прям и не заметно что копали? РУКОЖОПЫ!

Цитата:Тоже заметил, Майлина капец какая бугристая стала. Прямо недалеко от редакции НГ. Есть же гарантия какая то. Ещё эти лежачие полицейские, сделанные не по правилам.