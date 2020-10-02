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≡ Как добиться, чтобы коммунальщики качественно восстанавливали дороги после ремонта сетей и элементарно убирали за собой мусор?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40011
Как добиться, чтобы коммунальщики качественно восстанавливали дороги после ремонта сетей и элементарно убирали за собой мусор?
Отправлено: 02.10.20 - 10:16
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В прошлом году на улице Карбышева в частном секторе прокладывали водопровод и, соответственно, не обошлось без вскрытия (хоть и частичного) уложенного годом ранее долгожданного (жителями) асфальта.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6974
Re: Как добиться, чтобы коммунальщики качественно...
Отправлено: 02.10.20 - 10:16
#1
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Цитата:
куда ещё, кроме НГ, можно написать и отправить фото,

Можно и нужно по ватсапу в отдел ЖКХ, службу айкомек: +7 700 283 8500
Должны зарегистрировать сообщение и дать ответ... но результат не гарантирован))) Проверено!
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
778
Как добиться, чтобы коммунальщики качественно восстанавливали дороги после ремонта сетей и элементарно убирали за собой мусор?
Отправлено: 02.10.20 - 10:39
#2
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Цитата:
yudjin:
Должны зарегистрировать сообщение и дать ответ... но результат не гарантирован

Спасибо, так и сделаю! Вам же иногда удаётся добиться результата, может быть и мне повезёт...)
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Г
§ Гриня
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.04.12
Сообщений:
710
Re: Как добиться, чтобы коммунальщики качественно...
Отправлено: 02.10.20 - 11:59
#3
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Задолбали эти наши комунальщики. Давно улицу майлина отремонтировали? Перекопали перекресток с пушкина. Кто езди там? Отлично восстановили дорожное покрытие? Прям и не заметно что копали? РУКОЖОПЫ!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1123
Re: Как добиться, чтобы коммунальщики качественно...
Отправлено: 02.10.20 - 13:44
#4
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Цитата:
Гриня:
Давно улицу майлина отремонтировали? Перекопали перекресток с пушкина. Кто езди там? Отлично восстановили дорожное покрытие? Прям и не заметно что копали? РУКОЖОПЫ!


Тоже заметил, Майлина капец какая бугристая стала. Прямо недалеко от редакции НГ. Есть же гарантия какая то. Ещё эти лежачие полицейские, сделанные не по правилам.
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