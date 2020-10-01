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≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40009
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
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Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2034
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 02.10.20 - 10:33
#105
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Цитата //Везде сидят переводчики которые переводят документы,сократив их за ненужностью...//

Прекрасно! Есть рабочие места, меньше безработных.
Может поэтому казахскому так плохо учат, чтобы поменьше инородцев его знали?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7864
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 02.10.20 - 10:39
#106
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Цитата:
abaika95:
повысить зарплату тем кто и сам знает язык вполне нормальное решение

А я не то же самое сказал?)) Пряник, помните?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5252
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:19
#107
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Цитата-/Насколько я знаю, так поступили в Канаде задолго до того, как она стала считаться цивилизованной./



Вот вам мигранту не стоит так оскорблять "коренных" цивилизованных канадцев) некрасиво) звучат так, как если бы Таджик посетовал на то что Русские при царе вели не цивилизованную по сути варварскую политику.....думаю многим бы это не понравилось)если вам конечно не плевать на чувства "коренных" канадцев)





Цитата-/Прекрасно! Есть рабочие места, меньше безработных.Может поэтому казахскому так плохо учат, чтобы поменьше инородцев его знали?/



Учить язык можно либо хотеть либо не хотеть,остальные экивоки что плохо учат это уже отговорки) у нас и английскому также учат)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7864
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:30
#108
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Цитата:
abaika95:
Учить язык можно либо хотеть либо не хотеть

Я так и сказал - не хотят)) Вы вроде собирались поспрашивать, почему.

Цитата:
abaika95:
Вот вам мигранту не стоит так оскорблять "коренных" цивилизованных канадцев)

А я и не оскорблял, Канада сама официально признала ошибки и перегибы, теперь за них расплачивается. Не повторяйте этих ошибок.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9532
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:34
#109
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В Америке тоже провокаторы русофобы есть.

//Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать
провокационный баннер в Нью-Йорке.
Поводом для обращения стал плакат, на котором написано
«Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7864
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 11:38
#110
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Цитата:
alex_60:

Вы казахский выучили? Если да - то как, а если нет - то почему. Абайка сам стесняется спросить.))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9532
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 12:01
#111
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Цитата:
maxsaf:


пост 50.
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