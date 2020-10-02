Отправлено: - 09:45

В прошлом году в Казахстане начали устанавливать новые современные придорожные туалеты за 23 миллиона тенге каждый. Всего за несколько лет планировалось построить более 300 таких санузлов, однако высокая стоимость вызвала негодование у некоторых казахстанцев. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, что входит в эту сумму.