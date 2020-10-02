Отправлено: - 11:44

Костанайская область в частности - считался благополучным в плане эпидобстановки

Цитата:А местные говорят, что несколько лет назад у них также вся птица передохла в личных подворьях. Также ходили и прививали - не помогло. Возможно, тогда птицефабрики не пострадали, поэтому и шума не было, а в этот раз кто-то прощёлкал ситуацию или не до того было с коронавирусом.