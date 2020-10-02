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≡ «Регион считался благополучным» - почему птичий грипп закрыл 8 сел на карантин и что предприняли власти Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40009
«Регион считался благополучным» - почему птичий грипп закрыл 8 сел на карантин и что предприняли власти Костанайской области?
Отправлено: 02.10.20 - 11:44
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Девятым совсем скоро станет с. Целинное в 45 км от Аркалыка, где уже подтвердили заражение, но еще не подтвердили карантин. Об этом сообщил на брифинге в РСК заместитель руководителя управления ветеринарии Бауыржан БЕКЕТ.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
970
Re: «Регион считался благополучным» - почему птичий грипп закрыл...
Отправлено: 02.10.20 - 11:44
#1
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Цитата:
Костанайская область в частности - считался благополучным в плане эпидобстановки


А местные говорят, что несколько лет назад у них также вся птица передохла в личных подворьях. Также ходили и прививали - не помогло. Возможно, тогда птицефабрики не пострадали, поэтому и шума не было, а в этот раз кто-то прощёлкал ситуацию или не до того было с коронавирусом.
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