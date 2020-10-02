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Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40009
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 09:45
В прошлом году в Казахстане начали устанавливать новые современные придорожные туалеты за 23 миллиона тенге каждый. Всего за несколько лет планировалось построить более 300 таких санузлов, однако высокая стоимость вызвала негодование у некоторых казахстанцев. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, что входит в эту сумму.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9532
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 09:45
по теме туалетов с учетом иноземных интуристов
эксперт Кайрат бегун. он эту тему разрабатывает.
он еще десять лет назад говорил что в течении года
будут установлены тысячи туалетов.
министр ему обещал, "а министр врать не будет".
но что то пошло не так.
эксперт Кайрат бегун. он эту тему разрабатывает.
он еще десять лет назад говорил что в течении года
будут установлены тысячи туалетов.
министр ему обещал, "а министр врать не будет".
но что то пошло не так.
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 09:52
даже с учетом вычета стоимости "уникальной вакуумной системы" за 14 лямов, остается 7...
А 7 лимонов для этой дешманской каркасной коробки обшитой профлистом и диодными лентами это перебор.
Еще интересно, а окно там зачем? чтоб курить удобно было "сидя" за городом и любоваться на великую степь?
Очередная попытка обогатиться спекулируя словами президента.
Очередной памятник казахской коррупции. 2 дня поработает и сломается.
А 7 лимонов для этой дешманской каркасной коробки обшитой профлистом и диодными лентами это перебор.
Еще интересно, а окно там зачем? чтоб курить удобно было "сидя" за городом и любоваться на великую степь?
Очередная попытка обогатиться спекулируя словами президента.
Очередной памятник казахской коррупции. 2 дня поработает и сломается.
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 09:52
Нормальная тема была,но надо было ещё туда работника посадить,чтобы следил за состоянием и плату брал,и раз кофеварка есть,что мелочиться то,ставить и маленькую кухню с поварами и место где можно перекусить,а там и станция заправки подтянется на это место)
Нет "бабкам" опять оказалось не по душе
Далеко так уедем)
Нет "бабкам" опять оказалось не по душе
Далеко так уедем)
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:12
Цитата:
Это из сценария к фильму "Борат-3"?))
abaika95:
Нормальная тема была,но надо было ещё туда работника посадить,чтобы следил за состоянием и плату брал,и раз кофеварка есть
Нормальная тема была,но надо было ещё туда работника посадить,чтобы следил за состоянием и плату брал,и раз кофеварка есть
Это из сценария к фильму "Борат-3"?))
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:14
Цитата-/Это из сценария к фильму "Борат-3"?/
Где смеяться?
Где смеяться?
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:17
Цитата:
Сразу после "кофеварка в придорожном туалете, и бармен к ней впридачу"))
abaika95:
Где смеяться?
Где смеяться?
Сразу после "кофеварка в придорожном туалете, и бармен к ней впридачу"))
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:20
Цитата-/Сразу после "кофеварка в придорожном туалете, и бармен к ней впридачу"/
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США которые по сути и есть туалет с барменом,столиками и кофеваркой) веселуха
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США которые по сути и есть туалет с барменом,столиками и кофеваркой) веселуха
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:27
Цитата:
Ну там это прежде всего кафе с кофеваркой, и в придачу туалет, а не в обратном порядке))
abaika95:
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США которые по сути и есть туалет с барменом,столиками и кофеваркой) веселуха
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США которые по сути и есть туалет с барменом,столиками и кофеваркой) веселуха
Ну там это прежде всего кафе с кофеваркой, и в придачу туалет, а не в обратном порядке))
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:38
Цитата:
кто бы мог подумать что здесь не будет аналОГИЙ от балалайки, и опять из США...))
тут вам не там?)
abaika95:
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США
кто бы мог подумать что здесь не будет аналОГИЙ от балалайки, и опять из США...))
тут вам не там?)
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:43
Цитата:
-тогда гостиница это "по сути" интернет клуб?
-или больница "по сути" буфет?)
однако здравствуйте
abaika95:
кафе в США которые по сути и есть туалет
кафе в США которые по сути и есть туалет
-тогда гостиница это "по сути" интернет клуб?
-или больница "по сути" буфет?)
однако здравствуйте
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:53
Цитата-/Ну там это прежде всего кафе с кофеваркой, и в придачу туалет, а не в обратном порядке))/
Не факт не факт) что раньше курица или яйцо)
И Если нашим вечно недовольным "бабкам" сказать что собираются строить сеть придорожных кафе то вой бы начался что это кому-то выгодно,хотя да это выгодно всем,но "бабка" не думает о комфорте,"бабка" думает где есть возможность поныть)
Цитата-/тут вам не там?/
Вроде не о фигурках петушков общаемся,так что подожди свою тему
Не факт не факт) что раньше курица или яйцо)
И Если нашим вечно недовольным "бабкам" сказать что собираются строить сеть придорожных кафе то вой бы начался что это кому-то выгодно,хотя да это выгодно всем,но "бабка" не думает о комфорте,"бабка" думает где есть возможность поныть)
Цитата-/тут вам не там?/
Вроде не о фигурках петушков общаемся,так что подожди свою тему
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4130
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:57
Взять к примеру Рудный, на расстоянии пятьдесят километров в любую сторону есть всё что душе угодно. Думаю очередной распил бабла как тот Аттракцион.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 778
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 11:05
В прошлом году довелось путешествовать по России, так вот, за 6000+ км ни разу не увидел там такого "чуда цивилизации" под названием - благоустроенный туалет. Думаю их нет потому что, туалеты организованы на 95% АЗС, а также на многих есть БЕСПЛАТНО:подкачка колёс, доливка воды в омыватель, пылесос. Что мешает сделать также в Казахстане, но не для галочки (как например от Кайрака до Костаная), а чтобы реально работало? Как обычно у нас лёгких путей не ищут...
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 11:09
Цитата:
Ну там бы от цены озвученной зависело. Просто дело все в том, что люди перестали верить. Везде пилорамы мерещатся. На тенгри люди пишут, что вакуумная система что-то около штуки баксов, китайская дешевле. 14 лямов - дороговато для степи. Там же стоимость скважины в лям озвучили, так что делайте выводы.
[Исправлено: maxsaf, 02.10.2020 - 11:10]
abaika95:
И Если нашим вечно недовольным "бабкам" сказать что собираются строить сеть придорожных кафе то вой бы начался что это кому-то выгодно,хотя да это выгодно всем
И Если нашим вечно недовольным "бабкам" сказать что собираются строить сеть придорожных кафе то вой бы начался что это кому-то выгодно,хотя да это выгодно всем
Ну там бы от цены озвученной зависело. Просто дело все в том, что люди перестали верить. Везде пилорамы мерещатся. На тенгри люди пишут, что вакуумная система что-то около штуки баксов, китайская дешевле. 14 лямов - дороговато для степи. Там же стоимость скважины в лям озвучили, так что делайте выводы.
[Исправлено: maxsaf, 02.10.2020 - 11:10]
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