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≡ Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40009
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 09:45
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В прошлом году в Казахстане начали устанавливать новые современные придорожные туалеты за 23 миллиона тенге каждый. Всего за несколько лет планировалось построить более 300 таких санузлов, однако высокая стоимость вызвала негодование у некоторых казахстанцев. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, что входит в эту сумму.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9532
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 09:45
#1
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по теме туалетов с учетом иноземных интуристов
эксперт Кайрат бегун. он эту тему разрабатывает.
он еще десять лет назад говорил что в течении года
будут установлены тысячи туалетов.
министр ему обещал, "а министр врать не будет".
но что то пошло не так.
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директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
572
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 09:52
#2
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даже с учетом вычета стоимости "уникальной вакуумной системы" за 14 лямов, остается 7...
А 7 лимонов для этой дешманской каркасной коробки обшитой профлистом и диодными лентами это перебор.
Еще интересно, а окно там зачем? чтоб курить удобно было "сидя" за городом и любоваться на великую степь?
Очередная попытка обогатиться спекулируя словами президента.
Очередной памятник казахской коррупции. 2 дня поработает и сломается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5252
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 09:52
#3
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Нормальная тема была,но надо было ещё туда работника посадить,чтобы следил за состоянием и плату брал,и раз кофеварка есть,что мелочиться то,ставить и маленькую кухню с поварами и место где можно перекусить,а там и станция заправки подтянется на это место)

Нет "бабкам" опять оказалось не по душе
Далеко так уедем)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7864
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:12
#4
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Цитата:
abaika95:
Нормальная тема была,но надо было ещё туда работника посадить,чтобы следил за состоянием и плату брал,и раз кофеварка есть

Это из сценария к фильму "Борат-3"?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5252
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:14
#5
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Цитата-/Это из сценария к фильму "Борат-3"?/



Где смеяться?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7864
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:17
#6
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Цитата:
abaika95:
Где смеяться?

Сразу после "кофеварка в придорожном туалете, и бармен к ней впридачу"))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5252
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:20
#7
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Цитата-/Сразу после "кофеварка в придорожном туалете, и бармен к ней впридачу"/


Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США которые по сути и есть туалет с барменом,столиками и кофеваркой) веселуха
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7864
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 10:27
#8
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Цитата:
abaika95:
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США которые по сути и есть туалет с барменом,столиками и кофеваркой) веселуха

Ну там это прежде всего кафе с кофеваркой, и в придачу туалет, а не в обратном порядке))
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директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
572
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:38
#9
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Цитата:
abaika95:
Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США


кто бы мог подумать что здесь не будет аналОГИЙ от балалайки, и опять из США...)) :lol:
тут вам не там?)
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директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
572
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:43
#10
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Цитата:
abaika95:
кафе в США которые по сути и есть туалет


-тогда гостиница это "по сути" интернет клуб?
-или больница "по сути" буфет?)
однако здравствуйте
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5252
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:53
#11
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Цитата-/Ну там это прежде всего кафе с кофеваркой, и в придачу туалет, а не в обратном порядке))/


Не факт не факт) что раньше курица или яйцо)
И Если нашим вечно недовольным "бабкам" сказать что собираются строить сеть придорожных кафе то вой бы начался что это кому-то выгодно,хотя да это выгодно всем,но "бабка" не думает о комфорте,"бабка" думает где есть возможность поныть)




Цитата-/тут вам не там?/


Вроде не о фигурках петушков общаемся,так что подожди свою тему
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4130
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 10:57
#12
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Взять к примеру Рудный, на расстоянии пятьдесят километров в любую сторону есть всё что душе угодно. Думаю очередной распил бабла как тот Аттракцион.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
778
Re: Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту...
Отправлено: 02.10.20 - 11:05
#13
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В прошлом году довелось путешествовать по России, так вот, за 6000+ км ни разу не увидел там такого "чуда цивилизации" под названием - благоустроенный туалет. Думаю их нет потому что, туалеты организованы на 95% АЗС, а также на многих есть БЕСПЛАТНО:подкачка колёс, доливка воды в омыватель, пылесос. Что мешает сделать также в Казахстане, но не для галочки (как например от Кайрака до Костаная), а чтобы реально работало? Как обычно у нас лёгких путей не ищут...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7864
Придорожные туалеты за 23 миллиона тенге: что входит в эту сумму
Отправлено: 02.10.20 - 11:09
#14
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Цитата:
abaika95:
И Если нашим вечно недовольным "бабкам" сказать что собираются строить сеть придорожных кафе то вой бы начался что это кому-то выгодно,хотя да это выгодно всем

Ну там бы от цены озвученной зависело. Просто дело все в том, что люди перестали верить. Везде пилорамы мерещатся. На тенгри люди пишут, что вакуумная система что-то около штуки баксов, китайская дешевле. 14 лямов - дороговато для степи. Там же стоимость скважины в лям озвучили, так что делайте выводы.

[Исправлено: maxsaf, 02.10.2020 - 11:10]
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