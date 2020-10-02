Отправлено: - 10:27

abaika95:

Ну давай вместе посмеемся над придорожными кафе в США которые по сути и есть туалет с барменом,столиками и кофеваркой) веселуха

Цитата:Ну там это прежде всего кафе с кофеваркой, и в придачу туалет, а не в обратном порядке))