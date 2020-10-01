Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • С-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40006
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
Читать новость

a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9528
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 08:57
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а эта Анна.
наверняка замужем за казахом,который живет на юге.
который сидит на сайте алтынорда.
пришлось поневоле ей выучить. и она выносит
на публику все это.
как пример.
кто помнит одну тетю из Златоуста,
Народный контроль она себя называла тут.
как же она гнала против всего русского.
в русле русофобства и шовинизма.
потом оказалось что муж у нее казах, и все встало на свои места.
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: alex_60, Yorik, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 37 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 71.04 Ko -