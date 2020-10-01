Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!

Отправлено: - 08:57

а эта Анна.

наверняка замужем за казахом,который живет на юге.

который сидит на сайте алтынорда.

пришлось поневоле ей выучить. и она выносит

на публику все это.

как пример.

кто помнит одну тетю из Златоуста,

Народный контроль она себя называла тут.

как же она гнала против всего русского.

в русле русофобства и шовинизма.

потом оказалось что муж у нее казах, и все встало на свои места.