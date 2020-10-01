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Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40006
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5687
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 23:55
Кстати не плохая система стимуляции могла бы получится, если казахский исключить. Скажем за знание немецкого 30%, за знание английского 30%. За знание и того и другого 50%. Хотя даже при таком раскладе, я бы не вернулся.
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 23:55
Цитата:
Не, у меня с деньгами не было проблем ни перед иммиграцией, ни после.
abaika95:
Денег...... нет?))
Денег...... нет?))
Не, у меня с деньгами не было проблем ни перед иммиграцией, ни после.
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 23:59
Цитата:
Как Аннушка-апашка права! Примерно из-за этого уехал с Родины домой, в РФ. А все потому, что ленивый. Родине ленивые не нужны. А в РФ запросто!
А в принципе это не вброс, не розжиг. Мнение... Кому то нравиться или нет. Мое мнение: живёшь в стране - должен знать язык. Но государство должно приложить усилия. А не так как загнули в РК. Без преподавания в школе (а родился и прожил большую часть в Казахской ССР и РК, на те под старость требование знания языка. РК может не потерял ничего с моим отъездом. А вот РФ приобрел... Лентяя
[Исправлено: Мишаня, 01.10.2020 - 23:00]
Люди-ленивые создания от природы. Пока не припрет, они двигаться не будут
Как Аннушка-апашка права! Примерно из-за этого уехал с Родины домой, в РФ. А все потому, что ленивый. Родине ленивые не нужны. А в РФ запросто!
А в принципе это не вброс, не розжиг. Мнение... Кому то нравиться или нет. Мое мнение: живёшь в стране - должен знать язык. Но государство должно приложить усилия. А не так как загнули в РК. Без преподавания в школе (а родился и прожил большую часть в Казахской ССР и РК, на те под старость требование знания языка. РК может не потерял ничего с моим отъездом. А вот РФ приобрел... Лентяя
[Исправлено: Мишаня, 01.10.2020 - 23:00]
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:01
Цитата:
Почему я не удивлен?
elektron:
Хотя даже при таком раскладе, я бы не вернулся.
Хотя даже при таком раскладе, я бы не вернулся.
Почему я не удивлен?
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:02
Цитата:
Ну-ка вот тут поподробнее. Что является языком межнационального общения для казахстанца, не владеющего русским? Английский? Казахский?
abaika95:
Нет,в нашем случае есть ещё язык государственный,язык межнационального общения для тех кто им владеет
Нет,в нашем случае есть ещё язык государственный,язык межнационального общения для тех кто им владеет
Ну-ка вот тут поподробнее. Что является языком межнационального общения для казахстанца, не владеющего русским? Английский? Казахский?
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:13
Цитата:
Дык и тема должна быть: Добавить 30% к зарплате тем, кто знает казахский. Вот это был бы хайп тогда знатный))
elektron:
Кстати не плохая система стимуляции могла бы получится, если казахский исключить. Скажем за знание немецкого 30%, за знание английского 30%. За знание и того и другого 50%
Кстати не плохая система стимуляции могла бы получится, если казахский исключить. Скажем за знание немецкого 30%, за знание английского 30%. За знание и того и другого 50%
Дык и тема должна быть: Добавить 30% к зарплате тем, кто знает казахский. Вот это был бы хайп тогда знатный))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 5243
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:24
Цитата-/с начальником. А он понимал остальных. Мне по работе было без надобности общаться с кем то еще/
Тоесть у вас чтобы стать начальником нужно знать гос язык?)
Цитата-/Не, у меня с деньгами не было проблем ни перед иммиграцией, ни после./
Тьфу тьфу рад за тебя,а маму чтож не заберёшь к себе?
Цитата-/Ну-ка вот тут поподробнее. Что является языком межнационального общения для казахстанца, не владеющего русским? Английский? Казахский?/
Ну раз не владеет русским пусть учит государственный)
Цитата-/Добавить 30% к зарплате тем, кто знает казахский. Вот это был бы хайп тогда знатный))/
И опять кто-то будет верещать что его обделили? Тоже самое что эта девушка предлагет по сути)
Тоесть у вас чтобы стать начальником нужно знать гос язык?)
Цитата-/Не, у меня с деньгами не было проблем ни перед иммиграцией, ни после./
Тьфу тьфу рад за тебя,а маму чтож не заберёшь к себе?
Цитата-/Ну-ка вот тут поподробнее. Что является языком межнационального общения для казахстанца, не владеющего русским? Английский? Казахский?/
Ну раз не владеет русским пусть учит государственный)
Цитата-/Добавить 30% к зарплате тем, кто знает казахский. Вот это был бы хайп тогда знатный))/
И опять кто-то будет верещать что его обделили? Тоже самое что эта девушка предлагет по сути)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5687
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:25
Цитата:
Да какой хайп? Зачем мне казахский? Нет я все языки и народы уважаю. Кому нужно и охота ну пожалуйста.
Но мне зачем? Наша фирма и так все договора и сертификаты с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Прибалтика в том числе, всё на русском. Если я и буду учить ещё какой язык, то скорее всего испанский.
maxsaf:
Вот это был бы хайп тогда знатный))
Вот это был бы хайп тогда знатный))
Да какой хайп? Зачем мне казахский? Нет я все языки и народы уважаю. Кому нужно и охота ну пожалуйста.
Но мне зачем? Наша фирма и так все договора и сертификаты с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Прибалтика в том числе, всё на русском. Если я и буду учить ещё какой язык, то скорее всего испанский.
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:26
Цитата:
То бишь, если владеет русским, то государственный можно не учить? ))
abaika95:
Ну раз не владеет русским пусть учит государственный)
Ну раз не владеет русским пусть учит государственный)
То бишь, если владеет русским, то государственный можно не учить? ))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:28
Цитата:
Вы кнут от пряника способны отличить?))
abaika95:
И опять кто-то будет верещать что его обделили? Тоже самое что эта девушка предлагет по сути)
И опять кто-то будет верещать что его обделили? Тоже самое что эта девушка предлагет по сути)
Вы кнут от пряника способны отличить?))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:30
Цитата:
В большинстве случаев - да, но далеко не все стремятся быть начальниками, че их тогда дергать лишний раз))
abaika95:
Тоесть у вас чтобы стать начальником нужно знать гос язык?)
Тоесть у вас чтобы стать начальником нужно знать гос язык?)
В большинстве случаев - да, но далеко не все стремятся быть начальниками, че их тогда дергать лишний раз))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:33
Цитата:
Не ваше дело)
abaika95:
Тьфу тьфу рад за тебя,а маму чтож не заберёшь к себе?
Тьфу тьфу рад за тебя,а маму чтож не заберёшь к себе?
Не ваше дело)
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 02.10.20 - 00:45
Цитата:
Абайка, ответ на все ваши вопросы в статье. Иначе всегда будут противоречия. Не верите мне - поверьте Аннушке.
«Пора, наверное, лишить русский язык официального статуса. Этот статус плодит гигантское количество противоречий.
Абайка, ответ на все ваши вопросы в статье. Иначе всегда будут противоречия. Не верите мне - поверьте Аннушке.
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