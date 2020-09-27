Отправлено: - 00:36

elektron:

Ну вот видите, никаких проблем связанных с переводом времени. Так почему бы не перевести? В чём проблема?

Цитата:А кто вам сказал ,что есть проблема?У вас переведут 27 октября,а у нас и так всё хорошо.