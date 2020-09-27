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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40006
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7493
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 02.10.20 - 00:36
#120
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Цитата:
elektron:
Ну вот видите, никаких проблем связанных с переводом времени. Так почему бы не перевести? В чём проблема?

А кто вам сказал ,что есть проблема?
У вас переведут 27 октября,а у нас и так всё хорошо. ;-)
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