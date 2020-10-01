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≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40006
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
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Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5687
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 23:55
#75
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Кстати не плохая система стимуляции могла бы получится, если казахский исключить. Скажем за знание немецкого 30%, за знание английского 30%. За знание и того и другого 50%. Хотя даже при таком раскладе, я бы не вернулся. :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7846
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 23:55
#76
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Цитата:
abaika95:
Денег...... нет?))

Не, у меня с деньгами не было проблем ни перед иммиграцией, ни после.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
844
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 23:59
#77
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Цитата:
Люди-ленивые создания от природы. Пока не припрет, они двигаться не будут

Как Аннушка-апашка права! Примерно из-за этого уехал с Родины домой, в РФ. А все потому, что ленивый. Родине ленивые не нужны. А в РФ запросто!
А в принципе это не вброс, не розжиг. Мнение... Кому то нравиться или нет. Мое мнение: живёшь в стране - должен знать язык. Но государство должно приложить усилия. А не так как загнули в РК. Без преподавания в школе (а родился и прожил большую часть в Казахской ССР и РК, на те под старость требование знания языка. РК может не потерял ничего с моим отъездом. А вот РФ приобрел... Лентяя :lol:

[Исправлено: Мишаня, 01.10.2020 - 23:00]
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
844
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:01
#78
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Цитата:
elektron:
Хотя даже при таком раскладе, я бы не вернулся.

Почему я не удивлен?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7846
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:02
#79
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Цитата:
abaika95:
Нет,в нашем случае есть ещё язык государственный,язык межнационального общения для тех кто им владеет

Ну-ка вот тут поподробнее. Что является языком межнационального общения для казахстанца, не владеющего русским? Английский? Казахский?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7846
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:13
#80
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Цитата:
elektron:
Кстати не плохая система стимуляции могла бы получится, если казахский исключить. Скажем за знание немецкого 30%, за знание английского 30%. За знание и того и другого 50%

Дык и тема должна быть: Добавить 30% к зарплате тем, кто знает казахский. Вот это был бы хайп тогда знатный))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5243
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:24
#81
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Цитата-/с начальником. А он понимал остальных. Мне по работе было без надобности общаться с кем то еще/



Тоесть у вас чтобы стать начальником нужно знать гос язык?)



Цитата-/Не, у меня с деньгами не было проблем ни перед иммиграцией, ни после./

Тьфу тьфу рад за тебя,а маму чтож не заберёшь к себе?




Цитата-/Ну-ка вот тут поподробнее. Что является языком межнационального общения для казахстанца, не владеющего русским? Английский? Казахский?/


Ну раз не владеет русским пусть учит государственный)



Цитата-/Добавить 30% к зарплате тем, кто знает казахский. Вот это был бы хайп тогда знатный))/



И опять кто-то будет верещать что его обделили? Тоже самое что эта девушка предлагет по сути)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5687
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:25
#82
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Цитата:
maxsaf:
Вот это был бы хайп тогда знатный))

Да какой хайп? Зачем мне казахский? Нет я все языки и народы уважаю. Кому нужно и охота ну пожалуйста.
Но мне зачем? Наша фирма и так все договора и сертификаты с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Прибалтика в том числе, всё на русском. Если я и буду учить ещё какой язык, то скорее всего испанский. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7846
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:26
#83
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Цитата:
abaika95:
Ну раз не владеет русским пусть учит государственный)

То бишь, если владеет русским, то государственный можно не учить? ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7846
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:28
#84
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Цитата:
abaika95:
И опять кто-то будет верещать что его обделили? Тоже самое что эта девушка предлагет по сути)

Вы кнут от пряника способны отличить?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7846
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:30
#85
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Цитата:
abaika95:
Тоесть у вас чтобы стать начальником нужно знать гос язык?)

В большинстве случаев - да, но далеко не все стремятся быть начальниками, че их тогда дергать лишний раз))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7846
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 02.10.20 - 00:33
#86
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Цитата:
abaika95:
Тьфу тьфу рад за тебя,а маму чтож не заберёшь к себе?

Не ваше дело)
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