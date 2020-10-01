Отправлено: - 23:59

Люди-ленивые создания от природы. Пока не припрет, они двигаться не будут



[Исправлено: Мишаня, 01.10.2020 - 23:00]

Цитата:Как Аннушка-апашка права! Примерно из-за этого уехал с Родины домой, в РФ. А все потому, что ленивый. Родине ленивые не нужны. А в РФ запросто!А в принципе это не вброс, не розжиг. Мнение... Кому то нравиться или нет. Мое мнение: живёшь в стране - должен знать язык. Но государство должно приложить усилия. А не так как загнули в РК. Без преподавания в школе (а родился и прожил большую часть в Казахской ССР и РК, на те под старость требование знания языка. РК может не потерял ничего с моим отъездом. А вот РФ приобрел... Лентяя