Отправлено: - 22:26

abaika95:

Ну тоесть вам эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?

Цитата:В вашем случае в этом нет необходимости, потому что есть язык межнационального общения. Русский. То есть какая бы нация не общалась с любой другой нацией или с казахами - это будет межнациональное общение, а значит на русском, и не важно, кто как и насколько знает этот язык, уровень знания в этом законе не прописан. И мы снова уперлись в закон о статусе русского языка. А о нем я уже высказался в самом начале.