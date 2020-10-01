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≡ Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме строителей в селе Заречное стала еще загадочней
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40005
Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме строителей в селе Заречное стала еще загадочней
Отправлено: 01.10.20 - 09:34
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Корреспондент «НГ» побывал на месте несостоявшегося форума 29 сентября. К тому времени рабочие успели разобрать и вывезти брусчатку. На месте оставался только сотрудник сельского акимата, который раскапывал асфальт из-под песка.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
539
Re: Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме...
Отправлено: 01.10.20 - 09:34
#1
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Показухой занимается акимат
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
1
Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме строителей в селе Заречное стала еще загадочней
Отправлено: 01.10.20 - 09:56
#2
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маленькая ложь создала для вождей большие проблемы
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4129
Re: Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме...
Отправлено: 01.10.20 - 10:00
#3
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Подозреваю, дежурная брусчатка из пластика, специально изготовленные для важных гостей. Интересно, напрокат дают, я вот думаю сватов пригласить, хоть асфальт ложили, но перед калиткой не помешает
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5241
Re: Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме...
Отправлено: 01.10.20 - 10:06
#4
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Цитата-/вскоре подъехал автомобиль, из него выглянул молодой мужчина и запретил разговаривать с корреспондентом «НГ». Кто это был, нам неизвестно./




Я знаю кто это был,их в кино показывают,они ещё умные фразы кидают типо:
Все что скажешь журналисту может быть использовано против тебя!))






Цитата-/Разговаривать с журналистами в акимате Костанайского района не стали. Отказались как-либо комментировать и демонтаж брусчатки, предложив отправить в письменный запрос. С чем связана такая скрытность, непонятно./



Форум плохо прошел значитЬ,вот и не хотят краснеть а запросом ответить проще)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
968
Re: Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме...
Отправлено: 01.10.20 - 10:08
#5
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Цитата:
который раскапывал асфальт из-под песка. Сам асфальт не пострадал, потому что брусчатку укладывали... поверх него.


Показуха 80 уровня! :lol: А вообще хорошее решение для дорог: разбили машины брусчатку, а там ещё целый асфальт снизу. А под асфальтом ещё слой брусчатки.

Цитата:
С чем связана такая скрытность, непонятно


Сами ж пишите, что (возможно) одного разговорчивого уже убрали - Цитата:
А помом сменился и аким района
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7832
Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме строителей в селе Заречное стала еще загадочней
Отправлено: 01.10.20 - 10:35
#6
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Цитата:
А помом сменился и аким района.


А надо было ждать))



[Исправлено: maxsaf, 01.10.2020 - 10:36]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1011
Re: Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме...
Отправлено: 01.10.20 - 15:46
#7
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Цитата:
maxsaf:
А помом сменился и аким района.


Поехал в другой район "делиться" опытом строительства, или же готовится к "другому" форуму строителей. Бюджет есть, что им "переживать", не на "свои" же деньги "проводят" всякие форумы.
Зато у нового акима района, будет отмазка в виде - "это же не при мне было".
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
662
Re: Брусчатку убрали, ответы всё ждем - История о форуме...
Отправлено: 01.10.20 - 22:17
#8
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Цитата:
раскапывал асфальт из-под песка.

А под асфальтом, по логике, должен быть бетон
:-o
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