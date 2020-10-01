Отправлено: - 10:08

который раскапывал асфальт из-под песка. Сам асфальт не пострадал, потому что брусчатку укладывали... поверх него.

С чем связана такая скрытность, непонятно

А помом сменился и аким района

Цитата:Показуха 80 уровня!А вообще хорошее решение для дорог: разбили машины брусчатку, а там ещё целый асфальт снизу. А под асфальтом ещё слой брусчатки.Цитата:Сами ж пишите, что (возможно) одного разговорчивого уже убрали - Цитата: