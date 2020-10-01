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≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40005
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
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Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7832
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:06
#60
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Цитата:
abaika95:
Вернётесь получите....))

Не сомневаюсь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5241
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:07
#61
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Цитата-/Что то мне подсказывает, что таких пациентов у вас намного больше. Продолжайте их лечить/



Кажный день кажный день)
Даже на дом работу беру вы не поверите)
Вот даже сейчас,идёт лечение)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7832
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:13
#62
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Цитата:
abaika95:
вы же учили потомучто вам денюжку зарабатывать надо да?

Нет, не по этому. Первые пять лет я на русском на работе разговаривал. Но потом захотелось новых знаний, смотреть интересные фильмы до того, пока появится первый кривой перевод, читать интересные книги в оригинале, расширить круг общения.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7832
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:14
#63
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Цитата:
abaika95:
Вот даже сейчас,идёт лечение)

И как успехи? Скольких сегодня выличили?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7832
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:18
#64
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Цитата:
abaika95:
вас Макс попрошу не спать завтра (по нашему) часа в 3 дня,будет ещё много тем)

Откуда у вас периодически инсайдерская инфа? Из министерства информации и общественного развития?))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2032
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:24
#65
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Цитата:
maxsaf:
Из министерства информации и общественного развития?)



Из департамента добропорядочности! ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7832
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:26
#66
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Цитата:
abaika95:
Ну тоесть вам эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?

В вашем случае в этом нет необходимости, потому что есть язык межнационального общения. Русский. То есть какая бы нация не общалась с любой другой нацией или с казахами - это будет межнациональное общение, а значит на русском, и не важно, кто как и насколько знает этот язык, уровень знания в этом законе не прописан. И мы снова уперлись в закон о статусе русского языка. А о нем я уже высказался в самом начале.
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