Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!

Отправлено: - 21:50

Цитата-/Разумеется владеют английским все, в той или иной степени, и даже клиенты, скорее всего, но если им удобнее говорить на своем языке - мы без проблем переведем их на сотрудника, говорящего на их родном языке./









Ну тоесть вам эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?











Цитата-/Понятия не имею/







Так узнайте,зачем мы вас в Канаду послали?)







Цитата-/А если учить язык без удовольствия - то вообще нереально выучить/







Так учи язык и получай удовольствие,об этом девушка и говорит,вы же учили потомучто вам денюжку зарабатывать надо да? Удовольствие?) Стимул?)





Цитата-/Возможно, или вам голоса подсказали статью сюда запостить?))/







Да я знал что моим пациентам понравится,особено одному) вот и запостил)











Цитата-/Не хотят))/







Как так? Благо у нас есть форумчане из разных спектров общения пусть разьяснят)





Маркс что бы сделали при Сталине с людьми которые чето там не хотят?

Джерек что должно сделать нормальное "бандитское государство" когда его крестьяне чето там не хотят ?

Таноми..............

Дракон вот ты знаешь (надеюсь) немецкий и русский,а есть те кто не хочет немецкий изучать,что с такими немцами в Германии происходит поведай?)

Директор пляжа про фигурки петушков тут смысла говорить нету,поэтому и не спрашиваю тебя не о чем)