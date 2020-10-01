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≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40004
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
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Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:03
#45
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Цитата:
abaika95:
Ну так а английским кто-нибудь владеет?

Разумеется владеют английским все, в той или иной степени, и даже клиенты, скорее всего, но если им удобнее говорить на своем языке - мы без проблем переведем их на сотрудника, говорящего на их родном языке.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:04
#46
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Цитата:
abaika95:
А в Квебеке? И как там ситуация?)

Понятия не имею)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:10
#47
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Цитата:
abaika95:
Ну почему же,надо просто немного сделать усилие над собой

Нифига не так просто. Я английский учил с удовольствием, и тем не менее не могу утверждать, что в совершенстве владею им. Как только начинаются идиомы, шутки - я "плаваю". Ну и разговоры на темы, не часто обсуждаемые в повседневной жизни или работе - тоже представляют определенную трудность для меня. А если учить язык без удовольствия - то вообще нереально выучить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:13
#48
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Цитата:
abaika95:
С кем мне советоваться? С пациентами?)

Возможно, или вам голоса подсказали статью сюда запостить?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:30
#49
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Цитата:
abaika95:
часть граждан почему-то два языка знают а другач часть почему-то нет,в чем причина?)

Не хотят))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9525
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:40
#50
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Тридцать лет назад обстановка как бы постегивала, садились вечером с детьми перед теликом, передачи были,
По изучению казахского.
Всё в виде игры как то, даже интересно.
Потом все сошло на нет, и оказалось что это совсем и не нужно в жизни.
Русский язык рулит, ну здесь на севере точно.
С тем и живём.
Тому кто хочет в акимат, на госслужбу,
Ну тем надо.
Но.
Как вижу,не ради действительно понимания что язык казахский это главное, а ради работы. Где требуют его знания.
Но похоже это требование уже не очень то и требовательно.

[Исправлено: alex_60, 01.10.2020 - 21:41]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:50
#51
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Абайка видимо спать пошел, без него тема заглохнет)) а если часовой пояс сменится как того хотят в соседней ветке, Абайка будет раньше или позже с темы спрыгивать?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5241
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:50
#52
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Цитата-/Разумеется владеют английским все, в той или иной степени, и даже клиенты, скорее всего, но если им удобнее говорить на своем языке - мы без проблем переведем их на сотрудника, говорящего на их родном языке./




Ну тоесть вам эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?





Цитата-/Понятия не имею/



Так узнайте,зачем мы вас в Канаду послали?)



Цитата-/А если учить язык без удовольствия - то вообще нереально выучить/



Так учи язык и получай удовольствие,об этом девушка и говорит,вы же учили потомучто вам денюжку зарабатывать надо да? Удовольствие?) Стимул?)


Цитата-/Возможно, или вам голоса подсказали статью сюда запостить?))/



Да я знал что моим пациентам понравится,особено одному) вот и запостил)





Цитата-/Не хотят))/



Как так? Благо у нас есть форумчане из разных спектров общения пусть разьяснят)


Маркс что бы сделали при Сталине с людьми которые чето там не хотят?
Джерек что должно сделать нормальное "бандитское государство" когда его крестьяне чето там не хотят ?
Таноми..............
Дракон вот ты знаешь (надеюсь) немецкий и русский,а есть те кто не хочет немецкий изучать,что с такими немцами в Германии происходит поведай?)
Директор пляжа про фигурки петушков тут смысла говорить нету,поэтому и не спрашиваю тебя не о чем)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5241
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:52
#53
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Цитата-/Абайка видимо спать пошел, без него тема заглохнет)) а если часовой пояс сменится как того хотят в соседней ветке, Абайка будет раньше или позже с темы спрыгивать?))/


Да заглохнет и заглохнет,мне от этого ни холодно ни жарко) а вот вас Макс попрошу не спать завтра (по нашему) часа в 3 дня,будет ещё много тем) вы же ответственный форумчанин не должны пропустить ничего)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:59
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так узнайте,зачем мы вас в Канаду послали?)

А я могу для начала командировочные получить?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:01
#55
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Цитата:
abaika95:
а вот вас Макс попрошу не спать завтра (по нашему) часа в 3 дня,будет ещё много тем) вы же ответственный форумчанин не должны пропустить ничего)

Да у вас только 10 вечера, какие три часа?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:02
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как так? Благо у нас есть форумчане из разных спектров общения пусть разьяснят)

Присоединяюсь к вопросу)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5241
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:04
#57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/могу для начала командировочные получить/



Вернётесь получите....))




Цитата-/у вас только 10 вечера, какие три часа?)/



Канада!
Внимание
Завтра!))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:05
#58
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Цитата:
abaika95:
Да я знал что моим пациентам понравится,особено одному) вот и запостил)

Что то мне подсказывает, что таких пациентов у вас намного больше. Продолжайте их лечить))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5241
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:06
#59
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Цитата-/эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?/



Макс так вы согласны?)
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