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≡ О возможных ограничениях из-за птичьего гриппа рассказала вице-министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40004
О возможных ограничениях из-за птичьего гриппа рассказала вице-министр
Отправлено: 01.10.20 - 20:05
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Вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева рассказала о возможном введении новых ограничений в регионах Казахстана из-за птичьего гриппа.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
423
Re: О возможных ограничениях из-за птичьего гриппа рассказала...
Отправлено: 01.10.20 - 20:05
#1
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Итак, ВНИМАНИЕ!
Никто, НИКТО
не предоставил факты заражения птицей человека...

Сообщите быстрее о случаях заражения!!!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
423
О возможных ограничениях из-за птичьего гриппа рассказала вице-министр
Отправлено: 01.10.20 - 20:07
#2
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Что вообще происходит?
:-x :-x :-x
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20154
Re: О возможных ограничениях из-за птичьего гриппа рассказала...
Отправлено: 01.10.20 - 21:12
#3
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Цитата:
electro:
Что вообще происходит?

Почём будут, яйца - на ярмарке?... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5680
О возможных ограничениях из-за птичьего гриппа рассказала вице-министр
Отправлено: 01.10.20 - 21:26
#4
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Повторюсь, но что делать!? :lol:
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
660
Re: О возможных ограничениях из-за птичьего гриппа рассказала...
Отправлено: 01.10.20 - 22:02
#5
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Значит есть повод поднять цены на яйца, мясо птицы, а заодно на остальное мясо, а заодно на масло, а там и на муку, бензин....
В общем, гриб какой-то
8-)
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