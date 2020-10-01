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Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
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Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:03
Цитата:
Разумеется владеют английским все, в той или иной степени, и даже клиенты, скорее всего, но если им удобнее говорить на своем языке - мы без проблем переведем их на сотрудника, говорящего на их родном языке.
abaika95:
Ну так а английским кто-нибудь владеет?
Ну так а английским кто-нибудь владеет?
Разумеется владеют английским все, в той или иной степени, и даже клиенты, скорее всего, но если им удобнее говорить на своем языке - мы без проблем переведем их на сотрудника, говорящего на их родном языке.
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:04
Цитата:
Понятия не имею)
abaika95:
А в Квебеке? И как там ситуация?)
А в Квебеке? И как там ситуация?)
Понятия не имею)
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:10
Цитата:
Нифига не так просто. Я английский учил с удовольствием, и тем не менее не могу утверждать, что в совершенстве владею им. Как только начинаются идиомы, шутки - я "плаваю". Ну и разговоры на темы, не часто обсуждаемые в повседневной жизни или работе - тоже представляют определенную трудность для меня. А если учить язык без удовольствия - то вообще нереально выучить.
abaika95:
Ну почему же,надо просто немного сделать усилие над собой
Ну почему же,надо просто немного сделать усилие над собой
Нифига не так просто. Я английский учил с удовольствием, и тем не менее не могу утверждать, что в совершенстве владею им. Как только начинаются идиомы, шутки - я "плаваю". Ну и разговоры на темы, не часто обсуждаемые в повседневной жизни или работе - тоже представляют определенную трудность для меня. А если учить язык без удовольствия - то вообще нереально выучить.
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:13
Цитата:
Возможно, или вам голоса подсказали статью сюда запостить?))
abaika95:
С кем мне советоваться? С пациентами?)
С кем мне советоваться? С пациентами?)
Возможно, или вам голоса подсказали статью сюда запостить?))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:30
Цитата:
Не хотят))
abaika95:
часть граждан почему-то два языка знают а другач часть почему-то нет,в чем причина?)
часть граждан почему-то два языка знают а другач часть почему-то нет,в чем причина?)
Не хотят))
a
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 9525
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:40
Тридцать лет назад обстановка как бы постегивала, садились вечером с детьми перед теликом, передачи были,
По изучению казахского.
Всё в виде игры как то, даже интересно.
Потом все сошло на нет, и оказалось что это совсем и не нужно в жизни.
Русский язык рулит, ну здесь на севере точно.
С тем и живём.
Тому кто хочет в акимат, на госслужбу,
Ну тем надо.
Но.
Как вижу,не ради действительно понимания что язык казахский это главное, а ради работы. Где требуют его знания.
Но похоже это требование уже не очень то и требовательно.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2020 - 21:41]
По изучению казахского.
Всё в виде игры как то, даже интересно.
Потом все сошло на нет, и оказалось что это совсем и не нужно в жизни.
Русский язык рулит, ну здесь на севере точно.
С тем и живём.
Тому кто хочет в акимат, на госслужбу,
Ну тем надо.
Но.
Как вижу,не ради действительно понимания что язык казахский это главное, а ради работы. Где требуют его знания.
Но похоже это требование уже не очень то и требовательно.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2020 - 21:41]
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:50
Абайка видимо спать пошел, без него тема заглохнет)) а если часовой пояс сменится как того хотят в соседней ветке, Абайка будет раньше или позже с темы спрыгивать?))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:50
Цитата-/Разумеется владеют английским все, в той или иной степени, и даже клиенты, скорее всего, но если им удобнее говорить на своем языке - мы без проблем переведем их на сотрудника, говорящего на их родном языке./
Ну тоесть вам эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?
Цитата-/Понятия не имею/
Так узнайте,зачем мы вас в Канаду послали?)
Цитата-/А если учить язык без удовольствия - то вообще нереально выучить/
Так учи язык и получай удовольствие,об этом девушка и говорит,вы же учили потомучто вам денюжку зарабатывать надо да? Удовольствие?) Стимул?)
Цитата-/Возможно, или вам голоса подсказали статью сюда запостить?))/
Да я знал что моим пациентам понравится,особено одному) вот и запостил)
Цитата-/Не хотят))/
Как так? Благо у нас есть форумчане из разных спектров общения пусть разьяснят)
Маркс что бы сделали при Сталине с людьми которые чето там не хотят?
Джерек что должно сделать нормальное "бандитское государство" когда его крестьяне чето там не хотят ?
Таноми..............
Дракон вот ты знаешь (надеюсь) немецкий и русский,а есть те кто не хочет немецкий изучать,что с такими немцами в Германии происходит поведай?)
Директор пляжа про фигурки петушков тут смысла говорить нету,поэтому и не спрашиваю тебя не о чем)
Ну тоесть вам эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?
Цитата-/Понятия не имею/
Так узнайте,зачем мы вас в Канаду послали?)
Цитата-/А если учить язык без удовольствия - то вообще нереально выучить/
Так учи язык и получай удовольствие,об этом девушка и говорит,вы же учили потомучто вам денюжку зарабатывать надо да? Удовольствие?) Стимул?)
Цитата-/Возможно, или вам голоса подсказали статью сюда запостить?))/
Да я знал что моим пациентам понравится,особено одному) вот и запостил)
Цитата-/Не хотят))/
Как так? Благо у нас есть форумчане из разных спектров общения пусть разьяснят)
Маркс что бы сделали при Сталине с людьми которые чето там не хотят?
Джерек что должно сделать нормальное "бандитское государство" когда его крестьяне чето там не хотят ?
Таноми..............
Дракон вот ты знаешь (надеюсь) немецкий и русский,а есть те кто не хочет немецкий изучать,что с такими немцами в Германии происходит поведай?)
Директор пляжа про фигурки петушков тут смысла говорить нету,поэтому и не спрашиваю тебя не о чем)
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:52
Цитата-/Абайка видимо спать пошел, без него тема заглохнет)) а если часовой пояс сменится как того хотят в соседней ветке, Абайка будет раньше или позже с темы спрыгивать?))/
Да заглохнет и заглохнет,мне от этого ни холодно ни жарко) а вот вас Макс попрошу не спать завтра (по нашему) часа в 3 дня,будет ещё много тем) вы же ответственный форумчанин не должны пропустить ничего)
Да заглохнет и заглохнет,мне от этого ни холодно ни жарко) а вот вас Макс попрошу не спать завтра (по нашему) часа в 3 дня,будет ещё много тем) вы же ответственный форумчанин не должны пропустить ничего)
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 21:59
Цитата:
А я могу для начала командировочные получить?))
abaika95:
Так узнайте,зачем мы вас в Канаду послали?)
Так узнайте,зачем мы вас в Канаду послали?)
А я могу для начала командировочные получить?))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:01
Цитата:
Да у вас только 10 вечера, какие три часа?))
abaika95:
а вот вас Макс попрошу не спать завтра (по нашему) часа в 3 дня,будет ещё много тем) вы же ответственный форумчанин не должны пропустить ничего)
а вот вас Макс попрошу не спать завтра (по нашему) часа в 3 дня,будет ещё много тем) вы же ответственный форумчанин не должны пропустить ничего)
Да у вас только 10 вечера, какие три часа?))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:02
Цитата:
Присоединяюсь к вопросу)
abaika95:
Как так? Благо у нас есть форумчане из разных спектров общения пусть разьяснят)
Как так? Благо у нас есть форумчане из разных спектров общения пусть разьяснят)
Присоединяюсь к вопросу)
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:04
Цитата-/могу для начала командировочные получить/
Вернётесь получите....))
Цитата-/у вас только 10 вечера, какие три часа?)/
Канада!
Внимание
Завтра!))
Вернётесь получите....))
Цитата-/у вас только 10 вечера, какие три часа?)/
Канада!
Внимание
Завтра!))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:05
Цитата:
Что то мне подсказывает, что таких пациентов у вас намного больше. Продолжайте их лечить))
abaika95:
Да я знал что моим пациентам понравится,особено одному) вот и запостил)
Да я знал что моим пациентам понравится,особено одному) вот и запостил)
Что то мне подсказывает, что таких пациентов у вас намного больше. Продолжайте их лечить))
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 22:06
Цитата-/эта система нравится и в перспективе вы поддерживаете идею если у нас все будут владеть государственным языком и своим национальным?/
Макс так вы согласны?)
Макс так вы согласны?)
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