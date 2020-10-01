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≡ Какие ограничения вводят с 5 октября в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40004
Какие ограничения вводят с 5 октября в Казахстане
Отправлено: 01.10.20 - 21:32
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"Для лиц, прибывающих из стран второй категории, установить такие обязательные требования, как термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на коронавирус, с даты получения которой прошло не более трех суток", - сообщил Цой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9525
Re: Какие ограничения вводят с 5 октября в Казахстане
Отправлено: 01.10.20 - 21:32
#1
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Без острой необходимости отпадает
Всякое желание куда либо двигаться.
При таком контроле.
И варианте застрять где либо.
Опять же без него тоже нельзя.
Патовая ситуация
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7828
Re: Какие ограничения вводят с 5 октября в Казахстане
Отправлено: 01.10.20 - 21:42
#2
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Цитата:
Он уточнил, что средний прирост новых заболевших по СНГ составляет порядка 0,7. При этом в Казахстане этот показатель намного меньше - 0,007.

и как он это посчитал?
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