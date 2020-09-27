Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40002
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5675
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 00:01
Цитата:
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет), до работы 15 минут еду, в пол третьего, самое позднее в три, домой еду, тоже 15 минут.
Магазины не все с 7-ми до 24-ех работают. Так что не все как я. Есть кто и ночью работают. Иначе никак.
Добринцофф:
Да я знаю вы там в Германии встаёте в 4 утра пока до работы доберётесь, в 16 вечера уже по домам едете , после 18 часов на улице нет никого,а в21 нуль нуль спать идёте.
Да я знаю вы там в Германии встаёте в 4 утра пока до работы доберётесь, в 16 вечера уже по домам едете , после 18 часов на улице нет никого,а в21 нуль нуль спать идёте.
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет), до работы 15 минут еду, в пол третьего, самое позднее в три, домой еду, тоже 15 минут.
Магазины не все с 7-ми до 24-ех работают. Так что не все как я. Есть кто и ночью работают. Иначе никак.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 968
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 09:38
Цитата:
Может быть цифра 5 утра будет пугающей для кустанайцев , но на самом деле просто у вас правильное время. Штуттгарт в своём часовом поясе (зимой), после перевода времени 25 октября у Вас полдень в 12:07 (практически идеально), в Кустанае - 13:29. И получается, штуттгартские 5 утра примерно соответствуют кустанайским 06:22, а Ваши 9 вечера - наши 22:22. Многие здесь примерно в это время и встают/ложатся, жаль, только окна не выходят на восток
elektron:
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет)
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет)
Может быть цифра 5 утра будет пугающей для кустанайцев , но на самом деле просто у вас правильное время. Штуттгарт в своём часовом поясе (зимой), после перевода времени 25 октября у Вас полдень в 12:07 (практически идеально), в Кустанае - 13:29. И получается, штуттгартские 5 утра примерно соответствуют кустанайским 06:22, а Ваши 9 вечера - наши 22:22. Многие здесь примерно в это время и встают/ложатся, жаль, только окна не выходят на восток
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 11:27
Цитата:
Я понимаю, что чем ближе к стране мечты, тем более прямолинейным становится мышление, но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
Ну, если дело уже зашло так далеко, поясню на примере:
Вы поехали в кругосветное путешествие на своем автомобиле. Подъезжая к Костанаю, Вы решили повидать старых друзей и посидеть с ними вечерком за бутылочкой вина. Вы посмотрели на навигатор и он показал, что как раз успеваете купить спиртное до 21:00. Но когда приехали и зашли в супермаркет в 20:30, Вам отказались продавать вино, объясняя это законом о запрете продажи после 21 часа.
Вы начали скандалить, кричать, что сейчас время еще только 20:30, но опытный продавец вызвала охрану, Вас скрутили и доставили в ближайшее отделение полиции. Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
P.S. Ну и мистер Фогг никогда не выиграл бы пари, если бы заканчивал путешествие в Костанае под часами местной башни.
maxsaf:
Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества?
Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества?
Я понимаю, что чем ближе к стране мечты, тем более прямолинейным становится мышление, но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
Ну, если дело уже зашло так далеко, поясню на примере:
Вы поехали в кругосветное путешествие на своем автомобиле. Подъезжая к Костанаю, Вы решили повидать старых друзей и посидеть с ними вечерком за бутылочкой вина. Вы посмотрели на навигатор и он показал, что как раз успеваете купить спиртное до 21:00. Но когда приехали и зашли в супермаркет в 20:30, Вам отказались продавать вино, объясняя это законом о запрете продажи после 21 часа.
Вы начали скандалить, кричать, что сейчас время еще только 20:30, но опытный продавец вызвала охрану, Вас скрутили и доставили в ближайшее отделение полиции. Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
P.S. Ну и мистер Фогг никогда не выиграл бы пари, если бы заканчивал путешествие в Костанае под часами местной башни.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 11:42
Цитата:
И что есть постоянная величина, а что переменная, и в каком месте я их перепутал?
Маркс:
но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
И что есть постоянная величина, а что переменная, и в каком месте я их перепутал?
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 11:46
Цитата:
Маркс:
Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 12:36
Цитата:
Я никогда вот этого не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6:00 утра? И потом пытаться перевести и солнце и время чтобы было светло и комфортно, что нельзя сделать везде рабочий день в 9:00 утра начала рабочего дня и учебы,и проблема решится сама собой. Люди будут высыпаться солнышко будет светить.
Тот самый:
Может быть цифра 5 утра будет пугающей для кустанайцев
Может быть цифра 5 утра будет пугающей для кустанайцев
Я никогда вот этого не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6:00 утра? И потом пытаться перевести и солнце и время чтобы было светло и комфортно, что нельзя сделать везде рабочий день в 9:00 утра начала рабочего дня и учебы,и проблема решится сама собой. Люди будут высыпаться солнышко будет светить.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 15:08
Цитата:
Есть поправочные величины, которые зависят от времени или географического положения, их всегда можно вычислить по общепринятым формулам (как магнитное склонение или дата празднования пасхи). Есть поправки, которые тоже меняются во времени, но для удобства используют постоянные величины в течение какого-то отрезка времени (как разница в днях между юлианским и григорианским календарем).
А есть поправки "местного" значения, которые не вписываются в канву физико-математических законов и не описываются общепринятыми формулами. То есть, кроме того, что их необходимо вычислить по общим закономерностям, нужно еще знать и помнить про некий местный или профессиональный "секрет". Это как первый этаж в Германии или точка отсчета в программировании. Когда девушка спрашивает у программиста: "Я у тебя первая?" Он говорит "Нет!" Девушка уходит, а программист не понимает причину, потому что она для него нулевая.
То же самое и местечковый перевод времени, аборигены о нем знают, а приезжие даже если когда-то и знали, то давно благополучно забыли. А это создает ненужный дискомфорт при перемещениях (имеется ввиду не пресловутый маршрут Добринцофф'а, а чуть дальше) и приводит к непредвиденным последствиям. Многие костанайцы часто ездят в Челябинск и некоторые до сих пор не могут забыть времена, когда мы находились в одном часовом поясе.
[Исправлено: Маркс, 01.10.2020 - 15:09]
maxsaf:
И что есть постоянная величина, а что переменная, и в каком месте я их перепутал?
И что есть постоянная величина, а что переменная, и в каком месте я их перепутал?
Есть поправочные величины, которые зависят от времени или географического положения, их всегда можно вычислить по общепринятым формулам (как магнитное склонение или дата празднования пасхи). Есть поправки, которые тоже меняются во времени, но для удобства используют постоянные величины в течение какого-то отрезка времени (как разница в днях между юлианским и григорианским календарем).
А есть поправки "местного" значения, которые не вписываются в канву физико-математических законов и не описываются общепринятыми формулами. То есть, кроме того, что их необходимо вычислить по общим закономерностям, нужно еще знать и помнить про некий местный или профессиональный "секрет". Это как первый этаж в Германии или точка отсчета в программировании. Когда девушка спрашивает у программиста: "Я у тебя первая?" Он говорит "Нет!" Девушка уходит, а программист не понимает причину, потому что она для него нулевая.
То же самое и местечковый перевод времени, аборигены о нем знают, а приезжие даже если когда-то и знали, то давно благополучно забыли. А это создает ненужный дискомфорт при перемещениях (имеется ввиду не пресловутый маршрут Добринцофф'а, а чуть дальше) и приводит к непредвиденным последствиям. Многие костанайцы часто ездят в Челябинск и некоторые до сих пор не могут забыть времена, когда мы находились в одном часовом поясе.
[Исправлено: Маркс, 01.10.2020 - 15:09]
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 15:49
Цитата:
Когда я был маленьким, я жил во дворце. Там были люстры, гобелены, уйма слуг, много сладостей и игрушек. Повсюду стояли автоматы с газировкой и мороженым. Утром я спал сколько хотел, просыпался поздно и завтракал эклерами и профитролями. Никогда не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6 часов утра, поэтому часто по утрам лупасил слуг игрушечной битой, а потом катался на маленьком, но настоящем "Бентли" по дворцу и парку, сбивая всех, кто мешал моему проезду своей дурацкой работой.
Теперь я стал взрослым, но до сих пор не понимаю, зачем людям работать? В любое время меня помоют, оденут, причешут, накормят. Вокруг полно вкусной еды, выпивки, веселых друзей и подруг. В гараже стоят уже настоящие авто для поездок по городу. На аэродроме ждет самолет для дальних перелетов. Только слуг по-прежнему приходится лупить, потому что мешают спать своей дурацкой работой. Вчера приказал акимату, чтобы подумали, как сделать, чтобы солнце выкатывалось позже. Люблю поспать в утренние часы.
[Исправлено: Маркс, 01.10.2020 - 15:50]
Добринцофф:
Я никогда вот этого не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6:00 утра?
Я никогда вот этого не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6:00 утра?
Когда я был маленьким, я жил во дворце. Там были люстры, гобелены, уйма слуг, много сладостей и игрушек. Повсюду стояли автоматы с газировкой и мороженым. Утром я спал сколько хотел, просыпался поздно и завтракал эклерами и профитролями. Никогда не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6 часов утра, поэтому часто по утрам лупасил слуг игрушечной битой, а потом катался на маленьком, но настоящем "Бентли" по дворцу и парку, сбивая всех, кто мешал моему проезду своей дурацкой работой.
Теперь я стал взрослым, но до сих пор не понимаю, зачем людям работать? В любое время меня помоют, оденут, причешут, накормят. Вокруг полно вкусной еды, выпивки, веселых друзей и подруг. В гараже стоят уже настоящие авто для поездок по городу. На аэродроме ждет самолет для дальних перелетов. Только слуг по-прежнему приходится лупить, потому что мешают спать своей дурацкой работой. Вчера приказал акимату, чтобы подумали, как сделать, чтобы солнце выкатывалось позже. Люблю поспать в утренние часы.
[Исправлено: Маркс, 01.10.2020 - 15:50]
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 18:51
Цитата:
Ну так и зачем начинать 5 утра ,что бы к 14-15 рабочий день заканчивался?
Начните в 9 и закончите в 18,заодно и выспитесь нормально.
Маркс:
Никогда не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6 часов утра,
Никогда не понимал, зачем рабочий день начинать в 5 или 6 часов утра,
Ну так и зачем начинать 5 утра ,что бы к 14-15 рабочий день заканчивался?
Начните в 9 и закончите в 18,заодно и выспитесь нормально.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1259
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 19:29
А где все те реестры с подписями людей, которые прошлый год собирали? Сейчас кто то собирает подписи повторно?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать