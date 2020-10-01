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≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40002
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
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Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7490
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 19:15
#30
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Цитата:
Сабыр:
Заканыч/111/112 опят разжигает меж нац рознь. Зачем?

Новость размещена на сайте НГ с одобрения модераторов.
При чём здесь абайка?
Давайте спрячем голову в песок как будто этого ничего не было,что так легче станет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5233
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 19:18
#31
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Цитата-/я поддерживаю. Не столько в плане урезания зарплат, сколько в плане лишения русского языка официального статуса, ну чтобы в дискриминации не обвиняли/




А я сторонник канадской системы,поправь если ошибусь,у вас же там на госслужбе и в сфере обслуживания особенно в Квебеке обязательно надо знать оба языка? Французский и английский так?)





Цитата-/Новость размещена на сайте НГ с одобрения модераторов.При чём здесь абайка?Давайте спрячем голову в песок как будто этого ничего не было,что так легче станет?/


Логика пещерная,если я новость не видел то ее небыло)
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1259
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 19:25
#32
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Цитата:
Вот и двигают тему нацпаты

Так вы своим передайте, плохо двигают. Пусть катить попробуют.

Цитата:
Тележурналист Анна Данченко рассказала о том

А могла бы лечо по банкам. Уймитесь, женщина.
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
420
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 19:33
#33
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Цитата:
Змея Подколодная:
А могла бы лечо по банкам. Уймитесь, женщина.

:lol: :lol: :lol:
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