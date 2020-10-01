Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...

Отправлено: - 19:18

Цитата-/я поддерживаю. Не столько в плане урезания зарплат, сколько в плане лишения русского языка официального статуса, ну чтобы в дискриминации не обвиняли/









А я сторонник канадской системы,поправь если ошибусь,у вас же там на госслужбе и в сфере обслуживания особенно в Квебеке обязательно надо знать оба языка? Французский и английский так?)











Цитата-/Новость размещена на сайте НГ с одобрения модераторов.При чём здесь абайка?Давайте спрячем голову в песок как будто этого ничего не было,что так легче станет?/





Логика пещерная,если я новость не видел то ее небыло)