Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой. Читать новость
yudjin: которая давно не открывала Конституцию. А в ней записано:
Конституция.. ее всегда можно использовать альтернативным способом, а потом написать новую. Цитата:
Victor Yang: В общем-то решение верное, но несвоевременное.
Мдя, вот что госслужба с народом делает. Противоречит конституции, дискриминирует.. но верное, да :)
По делу - тупой вброс, просто захотелось попиариться. Данное предложение невыполнимо ни сегодня, ни завтра, никогда. Полстраны самозанятых и ипешников всякого пошиба, которые работают сами на себя. Бизнес, который заинтересован в специалистах, а не в тех, кто только нурлыкунить способен.. Ну а всякие самрук-в-казан и прочие бесполезные окологосударственные кормушки, там да, там, возможно, реализуемо.
Цитата-/Одно дело втихую вытеснять все что связано с прошлым и совсем другое в открытую./
Ну вот нг и не выставили эту новость а в нн можно и обсудить без вентилятора) Почти Все кто надо, отметился уже и как надо отметился это главное)
Инициатива средней паршивости Что язык изучать надо это да! Что один что второй Но не такими методами и не так А то что инфа вышла аккурат после инцидента с Божко ярко показательна Кому-то надо ухватится за идею Вот и двигают тему нацпаты
Это только в части зарплат. В остальном - вполне нормально в принципе. Но не без последствий в нашем случае.
Цитата:
JereK: вот что госслужба с народом делает.
Уже материться охота. Нужно избавляться от шаблонов. На гос.службе никогда не был и не собираюсь, даже здесь, в России. А по сути - чего не нормального? Да, государственный язык нужно развивать в стране - это разве ненормально? И не учат его отчасти потому что можно обойтись русским - разве это не так?
Victor Yang: На гос.службе никогда не был и не собираюсь, даже здесь, в России.
Тогда мне вообще ваша логика непонятна)
Цитата:
Victor Yang: А по сути - чего не нормального?
Все не нормально. Особенно то, что кто-то (и вы в том числе) эту ненормальность не видят.
Цитата:
Victor Yang: Да, государственный язык нужно развивать в стране - это разве ненормально?
Развивать нужно. Но подобные предложения (особенно, если они переходят в действие) его никак не развивают, а скорее наоборот)
Цитата:
Victor Yang: И не учат его отчасти потому что можно обойтись русским - разве это не так?
Ну это лишь малая часть общей картины. Почему учат, например, английский? Учат его потому, что это актуально. И подобную актуальность нужно долго и упорно создавать. И начинать не с тупых переводов всего и вся, а с развития науки, например. С развития литературы. Когда появятся актуальные научные труды на казахском, актуальные литературные произведения или еще какие произведения искусства на казахском, народ начнет потихоньку(!) осваивать. Любой другой путь - это дутая пустышка, которая не приведет ни к чему хорошему.
Ну а пока, наблюдая за тем, что происходит в образовании, да и в обществе в целом, становится понятно что мечты нацпатов еще очень долго останутся просто мечтами.
P.S. Вот я, например, щитаю, что какой-нибудь Димаш для популяризации казахского языка делает столько, сколько не делает весь убогий и неповоротливый гос.аппарат со своими безумными идеями.
Бытовой казахский язык выучить не сложно. И многие уже, наверное, могут произносить популярные фразы. Но достаточно ли этого, чтобы активно работать на нём во всех сферах? С точки зрения академика Ф.П.Филина, разработавшего концепцию литературного языка на основе критериев английского, французского, немецкого, испанского, русского, польского государственных литературных языков, к такому языку предъявляются следующие требования (их семь). Вот некоторые. "1. Обработанность языка. Казахский язык - язык аграрного уклада хозяйствования, находящийся под влиянием фольклора. Казахская лексика в основном отражает сельское хозяйство, в большинстве - животноводство и деревенский быт. В казахской фонетике много труднопроизносимых звуков. Язык флективный, недостаточно обработанный, недостаточно адаптированный к применению в условиях постиндустриального общества. 2. Нормированность языка. В казахском языке грамматические правила, в основном, неустойчивы, двойственны, иногда противоречивы, вследствие чего неукоснительное их соблюдение не осуществимо. Отклонение от литературных норм носит повсеместный характер. 3. Стабильность языка. В казахском языке нет стабильности. Многие лексические единицы не несут однозначной смысловой нагрузки, применяются или одновременно в нескольких значениях или несколько лексических единиц применяются в одном значении. Лексика современного казахского языка, как словесное выражение понятия, подвержена грубому искажению как по смыслу, так и по форме. 4. Дифференциация стиля языка. В казахском языке не сформированы официальные стили литературного языка для применения в сферах экономики, делопроизводства, науки и техники. Функционирование казахского языка в социально-политической и духовной сферах носило и до сих пор носит стихийный характер, что не способствует окончательному формированию политико-публицистического стиля языка" (Канагат Жукешев) Безусловно, казахские учёные работают над развитием языка. Когда они добьются зримых успехов, язык войдёт во все сферы нашей жизни. Будет иметь смысл учить его. И не будут нужны методы кнута и пряника.
abaika95: Но очень интересно узнать мнение от Канады где официально двуязычее)
Ух ты, как лестно, ради меня практически новость запостили. А я поддерживаю. Не столько в плане урезания зарплат, сколько в плане лишения русского языка официального статуса, ну чтобы в дискриминации не обвиняли. Зачем тянуть кота за причиндалы, отличный способ показать, ху из ху. Желательно перед этим заручиться поддержкой Эрдогана, на всякий случай))
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