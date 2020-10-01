Отправлено: - 17:38

Victor Yang:

Это только в части зарплат.

Victor Yang:

На гос.службе никогда не был и не собираюсь, даже здесь, в России.

Victor Yang:

А по сути - чего не нормального?

Victor Yang:

Да, государственный язык нужно развивать в стране - это разве ненормально?

Victor Yang:

И не учат его отчасти потому что можно обойтись русским - разве это не так?

[Исправлено: JereK, 01.10.2020 - 17:43]

Цитата:А, ну тогда ничего страшного, ага. )Цитата:Тогда мне вообще ваша логика непонятна)Цитата:Все не нормально. Особенно то, что кто-то (и вы в том числе) эту ненормальность не видят.Цитата:Развивать нужно. Но подобные предложения (особенно, если они переходят в действие) его никак не развивают, а скорее наоборот)Цитата:Ну это лишь малая часть общей картины. Почему учат, например, английский? Учат его потому, что это актуально. И подобную актуальность нужно долго и упорно создавать. И начинать не с тупых переводов всего и вся, а с развития науки, например. С развития литературы. Когда появятся актуальные научные труды на казахском, актуальные литературные произведения или еще какие произведения искусства на казахском, народ начнет потихоньку(!) осваивать. Любой другой путь - это дутая пустышка, которая не приведет ни к чему хорошему.Ну а пока, наблюдая за тем, что происходит в образовании, да и в обществе в целом, становится понятно что мечты нацпатов еще очень долго останутся просто мечтами.P.S. Вот я, например, щитаю, что какой-нибудь Димаш для популяризации казахского языка делает столько, сколько не делает весь убогий и неповоротливый гос.аппарат со своими безумными идеями.