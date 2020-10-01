Отправлено: - 18:07

alex_60:

а нужна ли вообще сейчас такая информация?

Цитата:я так понимаю журналисты хотят поймать обл. здрав на некорректной отчетности, а те понимая что ловятся не хотят давать данные. А так да эта информация ни очем особенно без аналитики по группам. К примеру давали бы всех разрезе заболеваний. Тогда да было бы картина. А так очковтирательство. К примеру если было бы написано за неделю заболело в области ГРИПОМ - 1000 чел КОВИД 20 чел. Умерло от осложнений при гриппе 3 ел, от осложнений от КОВИД 1 чел. Вот это был бы показатель....