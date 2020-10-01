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≡ "Отнеситесь с пониманием!" - Отказ в предоставлении данных о пневмонии в облздраве объяснили сокращением штатов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40000
"Отнеситесь с пониманием!" - Отказ в предоставлении данных о пневмонии в облздраве объяснили сокращением штатов
Отправлено: 01.10.20 - 16:45
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В ответе на предыдущий запрос Вячеслав Дудник сообщил, что информация будет предоставляться только ежемесячно. В новом ответе он назвал причину, из-за которой сотрудники ведомства могут отвечать на вопросы "НГ" только в таком интервале.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9523
Re: "Отнеситесь с пониманием!" - Отказ в...
Отправлено: 01.10.20 - 16:45
#1
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а нужна ли вообще сейчас такая информация?
за день.
да и за неделю.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
146
Re: "Отнеситесь с пониманием!" - Отказ в...
Отправлено: 01.10.20 - 18:07
#2
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Цитата:
alex_60:
а нужна ли вообще сейчас такая информация?

я так понимаю журналисты хотят поймать обл. здрав на некорректной отчетности, а те понимая что ловятся не хотят давать данные. А так да эта информация ни очем особенно без аналитики по группам. К примеру давали бы всех разрезе заболеваний. Тогда да было бы картина. А так очковтирательство. К примеру если было бы написано за неделю заболело в области ГРИПОМ - 1000 чел КОВИД 20 чел. Умерло от осложнений при гриппе 3 ел, от осложнений от КОВИД 1 чел. Вот это был бы показатель....
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