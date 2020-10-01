Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...

Отправлено: - 16:11

Странные тут претензии от комментаторов) эта новость по всем популярным пабликам уже прошла,а провокатор я?) Или НГ у нас это территория которая не обозревает такие вопросы ? Тишь и благодать? Так это вам ребята в другую газету надо идти и там обсуждать) НГ это хард-кор,вот и будем играть на полную)





пы.сы.



Сам кстати отношусь к её идее скептически)



Но очень интересно узнать мнение от Канады где официально двуязычее)