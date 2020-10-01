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Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39999
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 417
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
Очередной нурлыкун,как та учительница из Денисовки,которая чуть в усмерть не зализала старца) Думаете это действительно её мысли и идея? Ну бред же. У неё что нет родителей или детей? Или совсем без мозгов женщина с украинской фамилией,которая не понаслышке знает что такое ссорить доужественные народы? Не думаю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3023
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 15:52
Вброс фекалий на вентилятор это. Ни один казах не сказал таких слов официально, потому что все таки головой нужно думать, прежде чем предлагать.
Не удивлен что эту новость разметил тот форумчанин, что указан.
Не удивлен что эту новость разметил тот форумчанин, что указан.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9521
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:55
Цитата:
согласен.
разжигает конкретно.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2020 - 15:59]
Сергей_я:
Не удивлен что эту новость разметил тот форумчанин, что указан.
Не удивлен что эту новость разметил тот форумчанин, что указан.
согласен.
разжигает конкретно.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2020 - 15:59]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 417
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 16:03
Заканыч/111/112 опят разжигает меж нац рознь. Зачем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20152
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 16:03
Цитата:
К примеру, можно урезать зарплаты тем, кто не знает казахский язык. На 30 %.
Чё это 30%? Предлагаю на 50% - урезать...
К примеру, можно урезать зарплаты тем, кто не знает казахский язык. На 30 %.
Чё это 30%? Предлагаю на 50% - урезать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5227
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 16:11
Странные тут претензии от комментаторов) эта новость по всем популярным пабликам уже прошла,а провокатор я?) Или НГ у нас это территория которая не обозревает такие вопросы ? Тишь и благодать? Так это вам ребята в другую газету надо идти и там обсуждать) НГ это хард-кор,вот и будем играть на полную)
пы.сы.
Сам кстати отношусь к её идее скептически)
Но очень интересно узнать мнение от Канады где официально двуязычее)
пы.сы.
Сам кстати отношусь к её идее скептически)
Но очень интересно узнать мнение от Канады где официально двуязычее)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4129
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 16:18
Заканыч сам не гутарит на своем родном, навряд ли он на такое способен, в смысле разжигания розни, возможно просто адреналина захотел
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6973
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 16:19
Цитата:
Нутро прёт...Он понял, что с ним уже никто не хочет связываться на форуме...и перешел в наступление, размещая провокационную чушь от какой-то хабарной "звезды", которая давно не открывала Конституцию.
А в ней записано:
Статья 14 Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, ЯЗЫКА, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
Статья 7
2.В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
Сабыр:
Заканыч/111/112 опят разжигает меж нац рознь. Зачем?
Заканыч/111/112 опят разжигает меж нац рознь. Зачем?
Нутро прёт...Он понял, что с ним уже никто не хочет связываться на форуме...и перешел в наступление, размещая провокационную чушь от какой-то хабарной "звезды", которая давно не открывала Конституцию.
А в ней записано:
Статья 14 Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, ЯЗЫКА, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
Статья 7
2.В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1771
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 16:26
знатный вброс фекалий...
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