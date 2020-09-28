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≡ Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39999
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сегодня глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
974
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 30.09.20 - 10:41
#45
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Цитата:
abaika95:
Вы сами себе перечите,то пейсатели пишут о своих бедах то уже о декабристах пишут пейсатели)

И декабристы писали и их соратники. И Герцена разбудили.
Цитата:
abaika95:
В прямом смысле,вы же намекаете что он член запрещённой организации,какой подскажите?) И за что шофера посадили при справедливом Сталине?)

Ну и к чему эти прикиды? Вы никогда не слышали про дело Тухачевского, про троцкистов? Думаете, если бы вы сегодня работали водителем в запрещенной организации, то вас с почестями проводили бы на пенсию?
Цитата:
abaika95:
Так вроде о нашей истории говорим,что там про немцев Поволжья?) Что о крымских татарах? О карачаевцав о чеченцах о калмыках?

Ну вам-то либерастам, конечно же очевидно, что все это делалось из-за того, что Сталин проснулся в плохом настроении, встал не с той ноги. Чтобы его его ненавидели и боялись. Что там еще в методичках написано? А тот, кто подал пример депортации, Рузвельт, у вас белый и пушистый.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5227
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 01.10.20 - 15:42
#46
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Цитата-/декабристы писали и их соратники. И Герцена разбудили./



А Герцен Чернышевского а тот Ленина а тот Сталина и пошло пошло пошло,вот кто бомбу под Россию заложил,Пестель с Муравьевым-Апостолом значить))




Цитата-/Вы никогда не слышали про дело Тухачевского, про троцкистов? Думаете, если бы вы сегодня работали водителем в запрещенной организации, то вас с почестями проводили бы на пенсию?/




Ещё раз)
Тухачевский высшее военно-командное лицо,никто не ловил его на улицах и в лесах за ним не охотились) он свободно ходил в Кремль) ему подчинялись войска,какие запрещённые организации?)) Да, убили человека только за то что он Сталину не понравился, ему много кто не нравился и организации эти придумали чтобы только ненужных убрать и что?) Причем тут водитель уже?



Цитата-/Ну вам-то либерастам, конечно же очевидно/



Не считаю себе либерастом,я анархистом-синдикалистом себя считаю)




Цитата-/из-за того, что Сталин проснулся в плохом настроении, встал не с той ноги. Чтобы его его ненавидели и боялись. Что там еще в методичках написано? А тот, кто подал пример депортации, Рузвельт, у вас белый и пушистый./



И Рузвельт не самый хороший дядька конечно,как по вашим методичкам дальше? и Труман и Эйзенхауэр негодяи) но извините Сталин наверно лидер среди них) столько сделать бед что его плюсы которых он сделал для страны тоже не мало,уже потонули в потоке крови.
Ну не будете же вы отнекиваться что Сталин перегнул палку?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
974
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 01.10.20 - 15:59
#47
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Цитата:
abaika95:

Скучно. Лень читать повторяющиеся выписки из методички.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5227
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 01.10.20 - 16:14
#48
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Ну не лукавь маркс ты же прочитал коммент и завис) и вообще эта фишка моя, так что ты уже посредственно подошёл к вопросу) ладно отдыхай


Йорик пссс

Тут тоже пух и прах?)
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