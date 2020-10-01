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≡ Экзамены на вождение временно приостановили в костанайском спецЦОНе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39999
Экзамены на вождение временно приостановили в костанайском спецЦОНе
Отправлено: 01.10.20 - 14:47
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Это касается как теоретических экзаменов, так и практических. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для гражан» по Костанайской области.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
539
Re: Экзамены на вождение временно приостановили в костанайском...
Отправлено: 01.10.20 - 14:47
#1
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Там все мимо проезжают, т.к. авто марки ниссан (сцепление плохое) глохнет. Да и горка сама крутая.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
34
Re: Экзамены на вождение временно приостановили в костанайском...
Отправлено: 01.10.20 - 14:59
#2
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«Правительство для гражан» по Костанайской области. - в начале статьи - исправьте.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
571
Re: Экзамены на вождение временно приостановили в костанайском...
Отправлено: 01.10.20 - 16:00
#3
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Исправил, спасибо
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4129
Re: Экзамены на вождение временно приостановили в костанайском...
Отправлено: 01.10.20 - 16:12
#4
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Интересно, сколько народу успели права получить по шестьдесят тысяч тенге у жуликоватых сотрудников ???
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