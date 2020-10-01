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≡ Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39999
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
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Тележурналист Анна Данченко рассказала о том, как поднять статус казахского языка. Ее мнение получило широкую огласку в социальных сетях. Кто-то тотально поддержал Данченко, а кто-то обрушился с критикой.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
417
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 15:51
#1
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Очередной нурлыкун,как та учительница из Денисовки,которая чуть в усмерть не зализала старца) Думаете это действительно её мысли и идея? Ну бред же. У неё что нет родителей или детей? Или совсем без мозгов женщина с украинской фамилией,которая не понаслышке знает что такое ссорить доужественные народы? Не думаю.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3023
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 15:52
#2
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Вброс фекалий на вентилятор это. Ни один казах не сказал таких слов официально, потому что все таки головой нужно думать, прежде чем предлагать.
Не удивлен что эту новость разметил тот форумчанин, что указан.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9521
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 15:55
#3
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Цитата:
Сергей_я:
Не удивлен что эту новость разметил тот форумчанин, что указан.


согласен.
разжигает конкретно.

[Исправлено: alex_60, 01.10.2020 - 15:59]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
417
Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский язык!
Отправлено: 01.10.20 - 16:03
#4
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Заканыч/111/112 опят разжигает меж нац рознь. Зачем?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20152
Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...
Отправлено: 01.10.20 - 16:03
#5
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Цитата:

К примеру, можно урезать зарплаты тем, кто не знает казахский язык. На 30 %.


Чё это 30%? Предлагаю на 50% - урезать... :-o
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