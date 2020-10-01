Re: Анна Данченко: Урезать зарплаты тем,кто не знает казахский...

Отправлено: - 15:51

Очередной нурлыкун,как та учительница из Денисовки,которая чуть в усмерть не зализала старца) Думаете это действительно её мысли и идея? Ну бред же. У неё что нет родителей или детей? Или совсем без мозгов женщина с украинской фамилией,которая не понаслышке знает что такое ссорить доужественные народы? Не думаю.